我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前總統歐巴馬祖母莎拉病逝 享耆壽99歲

繼多國聯合譴責緬甸軍方後 戴琪：暫停美緬貿易往來

美駐帛琉大使倪約翰訪台 將與吳釗燮、酈英傑發表談話

中央社台北29日電
左起：台外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁、美國駐帛琉大使倪約翰。(路透)
左起：台外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁、美國駐帛琉大使倪約翰。(路透)

美國駐帛琉大使倪約翰參與帛琉總統訪團抵台，台外交部晚間表示，部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑及倪約翰，30日中午將聯袂發表簡短談話。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨天率訪問團抵台，倪約翰（John Hennessey-Niland）受邀隨行引發外界關注。

惠恕仁昨天在桃園機場發表抵台致詞時透露，倪約翰能來真的是非常重要的事情，沒有倪約翰，帛琉就沒有辦法在1月時就收到第一批疫苗，參與美國的快速防疫計畫；今天的旅行能夠成真，有賴於台灣、帛琉及美國三方共同努力。

惠恕仁今晚在國際記者會、特地感謝美國協助帛琉防疫時說，倪約翰曾不斷打電話、或透過各種方式，提醒他美國疫苗抵達帛琉時間，並提醒要請帛琉人記得去施打疫苗，「我當時說，如果可以的話，乾脆全國放假一天來打疫苗」。

惠恕仁指出，帛琉及美國除攜手抗疫，雙邊在邊境執法及打擊違法撈捕行動等方面也進行合作，「帛琉身為小國，常常受到侵擾，有一個強健的盟友，對帛琉而言至關重要」。

事實上，美台帛三方在海巡領域的合作空間廣大。台美26日簽署設立海巡工作小組瞭解備忘錄，酈英傑在致詞時表示，目的是要強化美國與台灣海巡的合作，並進一步正式化台美海巡長期密切合作的關係，更重要的是，這也是拜登與台灣簽署的第一份備忘錄。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝此前則推測，台灣與太平洋上的帛琉、諾魯、馬紹爾3個友邦都有簽訂海巡協定，帛琉與美國亦有國防合作計畫，加上台美簽訂「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，不排除未來台灣將與友邦、美國在太平洋上，建構出三方聯合海巡演練。

美國 台灣 疫苗

上一則

挽救蔡英文面子 台鳳梨終於銷澳洲 突破說費時一年

延伸閱讀

帛琉總統訪台 將分別會見蔡蘇 美國駐帛琉大使隨行

帛琉總統訪台 將分別會見蔡蘇 美國駐帛琉大使隨行
斷交43年 首見美大使抵台 學者：華府不忌諱美台官方接觸

斷交43年 首見美大使抵台 學者：華府不忌諱美台官方接觸
台美簽備忘錄 共機大舉擾台 單日20架次創今年最高

台美簽備忘錄 共機大舉擾台 單日20架次創今年最高
因應中國海警法？台美明將簽海巡合作瞭解備忘錄

因應中國海警法？台美明將簽海巡合作瞭解備忘錄

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光