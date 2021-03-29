美駐帛琉大使倪約翰訪台 將與吳釗燮、酈英傑發表談話

左起：台外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁、美國駐帛琉大使倪約翰。(路透)

美國 駐帛琉大使倪約翰參與帛琉總統訪團抵台，台外交部晚間表示，部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑及倪約翰，30日中午將聯袂發表簡短談話。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨天率訪問團抵台，倪約翰（John Hennessey-Niland）受邀隨行引發外界關注。

惠恕仁昨天在桃園機場發表抵台致詞時透露，倪約翰能來真的是非常重要的事情，沒有倪約翰，帛琉就沒有辦法在1月時就收到第一批疫苗 ，參與美國的快速防疫計畫；今天的旅行能夠成真，有賴於台灣 、帛琉及美國三方共同努力。

惠恕仁今晚在國際記者會、特地感謝美國協助帛琉防疫時說，倪約翰曾不斷打電話、或透過各種方式，提醒他美國疫苗抵達帛琉時間，並提醒要請帛琉人記得去施打疫苗，「我當時說，如果可以的話，乾脆全國放假一天來打疫苗」。

惠恕仁指出，帛琉及美國除攜手抗疫，雙邊在邊境執法及打擊違法撈捕行動等方面也進行合作，「帛琉身為小國，常常受到侵擾，有一個強健的盟友，對帛琉而言至關重要」。

事實上，美台帛三方在海巡領域的合作空間廣大。台美26日簽署設立海巡工作小組瞭解備忘錄，酈英傑在致詞時表示，目的是要強化美國與台灣海巡的合作，並進一步正式化台美海巡長期密切合作的關係，更重要的是，這也是拜登與台灣簽署的第一份備忘錄。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝此前則推測，台灣與太平洋上的帛琉、諾魯、馬紹爾3個友邦都有簽訂海巡協定，帛琉與美國亦有國防合作計畫，加上台美簽訂「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，不排除未來台灣將與友邦、美國在太平洋上，建構出三方聯合海巡演練。