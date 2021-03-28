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斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

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斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

中央社台北28日電
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

帛琉總統惠恕仁今天訪台，美國駐帛琉大使隨行，這也是台美斷交43年來，首名美國大使訪台；學者分析，此舉展現美國已不忌諱透過官方正式關係與台灣接觸，若要建立雙方正式管道，已非天方夜譚。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）下午率訪問團抵台，惠恕仁指出，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）隨行，帛琉得力於美國幫助，而亨尼西尼蘭能來真的是非常重要事情，若沒有亨尼西尼蘭，帛琉就無法在1月收到第一批疫苗，並參與美國快速防疫計畫；今天的旅行能夠成真，有賴台灣、帛琉及美國三方共同努力。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭來台，是目前根據公開資訊中，自台美斷交以來第一位來台的美國大使。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝受訪指出，美國大使訪台此事非同小可，美國這次不諱言派遣帛琉大使隨行來台，是另一種台灣、美國與第三國的合作關係，藉此建構出三角政府關係模式，此模式是台美斷交以來的首次。

他指出，台帛及美國之間，已透過共同打擊新冠肺炎，例如台灣提供口罩、美國提供疫苗及醫療資源給帛琉，開啟三方共同合作的成功案例。

林廷輝表示，帛琉雖然是小國，但美國駐帛琉大使仍是特命全權大使，並可代表美國、美國總統，可看出美國對台相關政策轉變到更積極面向；不僅是台北法案具體展現，亦可看出美方不再固守於台灣關係法的框架，朝正面、積極方向進行。

林廷輝指出，此舉展現美國不忌諱透過大使的官方正式關係與台灣接觸，不再像過去一樣隱藏，而是選擇公開、甚至透過帛琉總統親自證實；他強調，未來若台美之間要建構出官方管道，基本上已非天方夜譚的事情，而是可能具體實現的成果。

林廷輝推測，台灣與太平洋上的帛琉、諾魯、馬紹爾3個友邦都有簽訂海巡協定，帛琉與美國也有國防合作計畫，加上台美26日又簽訂「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，以及帛琉位處第二島鏈重要戰略位置，不排除未來台灣將與友邦、美國在太平洋上，建構出三方聯合的海巡演練。

林廷輝指出，美國海岸防衛隊會參與兩年一次的環太平洋軍演（RIMPAC），或許台灣有望以海巡模式參與演習，「這是可以預見的」。

美國 台灣關係法 疫苗

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