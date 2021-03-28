帛琉總統惠恕仁 率團抵台訪問

帛琉總統惠恕仁伉儷率團28日下午搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，展開5天訪問行程。惠恕仁（左）下機後與接機的外交部長吳釗燮（右）碰肘致意。記者季相儒／攝影

帛琉總統惠恕仁伉儷率團，28日下午搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，展開5天訪問行程，外交部長吳釗燮等官員在桃園機場國賓門迎接，並與惠恕仁總統碰肘致意。惠恕仁總統隨即在國賓門發表談話指出，很高興台灣 與帛琉雙方都準備好要啟動帛琉台灣之間「旅遊廊道」或「無菌廊道」，有些人稱之為「泡泡」，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式都是絕無僅有的首例。

影片來源：聯合新聞網

惠恕仁總統伉儷及訪問團的班機在台灣時間28日下午4時降落桃園機場，衛福部疾管署檢疫官在國賓門口架設移動式紅外線體溫檢測儀，包含來賓在內的所有旅客下機後都接受體溫檢測，訪問團成員隨即進入國賓室，同機的其他旅客則在地勤人員的協助下展開檢疫作業，再通關入境。

惠恕仁在國賓門發表談話指出，要向在台灣的兄弟姊妹們，帶上來自帛琉這塊人間淨土最溫暖的問候，這次訪問同行的還有美國 駐帛琉大使亨尼西尼蘭夫婦、台灣駐帛琉大使周民淦夫婦。惠恕仁表示，周民淦大使在帛琉「避難」了1年之後回來台灣應該大家都非常歡迎，周民淦在帛琉也是廣受讚譽的1位大使，在這1年多來他學了很多潛水方面的技術，已經是專家了，對於帛琉美麗的海洋生態大家可以多問他。

惠恕仁也介紹了訪問團成員，除了第一夫人外，還有國會副參議長，眾議院衛生、社會及文化委員會主席，還有來自觀光部門的帛琉旅遊管理局，和主管經濟發展和經濟復甦成員，衛生部成員，以及兩名前眾議院議長等也都一起到台灣訪問。

惠恕仁表示，真的非常興奮可以到台灣，吳釗燮部長1月間到帛琉時，他還沒有想到「這一天會這麼快就成真」，所以真的是非常興奮，也很高興大家都準備好要來啟動帛琉台灣之間「旅遊廊道」或「無菌廊道」，有些人稱之為「泡泡」，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式都是絕無僅有的首例。

他表示，這個泡泡也是第1個，可以說是在疫情 方面絕對非常安全、不需擔心的1個泡泡，能夠有這樣的成就，非常感謝台灣總統蔡英文的領導，還有台灣衛生福利部的努力控制住疫情，才能有這樣的成績。

他說，當然，帛琉方面也非常努力，特別是衛生部門，也是因為他們這麼努力，所以台灣的疾管署到帛琉考察，得以見證這真的是一個不需要擔心疫情的安全的地方之後才產生的信心，讓這個旅遊計畫能夠實現。

惠恕仁指出，這次訪問美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭隨行，帛琉非常得利於美國的幫助，亨尼西尼蘭能來真的是非常重要的事情，沒有他的話，帛琉就沒有辦法在一月時就收到第1批的疫苗，參與美國的快速防疫計畫。

他說，今天的旅行能夠成真，真的是有賴於台灣、帛琉及美國三方共同努力，他知道雙方都非常的辛苦，除了兩邊的衛生、衛福部門非常辛勤外，現在也有兩邊的觀光旅遊部門努力。

惠恕仁表示，其中很多辛苦的工作，包括像是要認證可以接待客人的商家，讓他們可以開始準備迎接台灣的旅客，這個過程非常辛苦，因為即便帛琉台灣都是沒有疫情的情況下，還是會有人問「為什麼要現在就開放呢？」而他的回答是「為何不呢」。

他說其實能夠開啟這樣子的「無菌廊道」，最重要的要素就是互相信任，因為帛琉看到台灣這次在對抗疫情方面，真的是一個非常成功的典範，也因此讓帛琉有信心可以跟台灣共同努力，帛琉真的非常期待，接下來要歡迎台灣旅客到帛琉，而且這是目前台灣、帛琉之間專屬絕無僅有的特殊禮遇關係，這個計畫也可以展現雙方都非常致力於對抗疫情。要能達到這樣的狀況，不管兩邊哪一方的邊境都是沒有疫情危險的話，真的是非常需要「互信」的要素。

惠恕仁最後表示，這樣子的互信也是基於有科學上面的根據，還有帛琉跟夥伴之間非常辛勤的努力，做足一切準備。那當然沒有辦法保證，一定可以免除所有疫情可能的危險，但是大家都準備好了，帛琉已經準備好要來歡迎台灣旅客到美麗的帛琉一探究竟，也非常期待接下來幾天的旅程，非常期待要到台灣看看美麗的風景，跟大家見面，還有美食，並且進一步深化兩邊的關係。