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抵制新疆棉？ 連勝文：不要活在雲層上 對消費者不公平

記者胡瑞玲／台北報導
新疆棉議題，國民黨立委蔣萬安(左)表示中共應說清楚、國民黨智庫副董連勝文(中)說不要活在雲層上。記者胡瑞玲／攝影
新疆棉議題，國民黨立委蔣萬安(左)表示中共應說清楚、國民黨智庫副董連勝文(中)說不要活在雲層上。記者胡瑞玲／攝影

中國因新疆棉議題對一些歐美服飾品牌掀起抵制潮之際，國民黨智庫副董連勝文今與國民黨立委蔣萬安合體出席台北市第22屆青工總會長交接典禮，被問及新疆棉事件，蔣萬安要中共當局應說清楚，連勝文則表示不該讓消費者背負政治責任。

對於新疆棉議題是否會少穿Nike等抵制新疆棉的鞋子或衣服？蔣萬安表示，人權是普世價值，世界各國現在很關切新疆人權、被迫勞動議題，中共當局應說明清楚，新疆人權的情況及壓迫勞動的疑慮，而不是用煽動民主主義的方式來回應國際社會的質疑。

連勝文重申，國民黨對於民主自由人權的普世價值是不會改變，作為消費者不可能去判斷衣服含有什麼成分，棉花從哪裡來，消費者買衣服還要負政治責任？對消費者是不公平的，盼政治議題應與消費者做區隔。

會抵制新疆棉，少穿Nike嗎？連勝文表示，不要活在雲層上過日子，不是每個人家裡都可以有很多雙Nike、Addias讓大家選，若因為這樣的爭議，讓那些花一大錢買鞋子、衣服給孩子穿的家長，或是花自己辛苦賺的薪水買鞋子，限制他們不准穿，他不希望政治上的爭議去影響消費者權益，消費者不該背負政治責任。

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