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影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

台灣新聞組／高雄28日電

高雄市三陽造船廠打造「勝帆一八八號」漁船，昨舉行下水典禮，詎料一下水，船身突然嚴重傾斜，右舷幾乎貼近水面，險些翻覆，岸邊觀禮民眾大驚失色，在旁警戒的拖船立即趕上協助，耗費一小時才將船拖回造船廠碼頭，所幸未造成人員傷亡。

來源：聯合影音網

這艘「勝帆一八八號」漁船是五百噸級遠洋漁船，是高雄市勝帆漁業公司委託三陽造船廠打造，造價約2億元台幣（約698萬美元）。勝帆董事長黃榮州親眼目睹自家新船下水後馬上嚴重傾斜，相當錯愕；三陽造船廠對此事未回應。

黃榮州表示，這艘漁船原本下水後，預計4月出港作業，但是下水時「壓重沒壓好」，才出現船身傾斜，幸好當時船上幾位船員都沒受傷。黃說，漁船扶正後要再重新上架，原訂出港時間只好延後，損失暫難估計。

昨天上午11時，三陽造船廠與勝帆漁業公司人員，在造船廠碼頭為「勝帆一八八號」舉行下水典禮，漁船隨著鞭炮聲，緩緩由碼頭倒行下水，民眾見漁船剛下水便向左傾斜，一度右舷貼近水面，後來稍浮起，與水面呈45度角，大驚失色。

高雄港務警察總隊機動中隊巡邏艇當時正好經過，看到眼前的畫面嚇了一跳，立即展開救援，在旁警戒的四艘拖船也旋即靠上支援，將漁船拖至造船廠碼頭，待扶正後上架。

目睹漁船險翻覆的造船工人說，新船下水可能艙內左右油艙及水艙壓艙不平衡，才會出現嚴重傾斜意外。

新聞一出立即引來網友留言，有人說「「台灣的船隻最近都不太聽話、到處惹禍」、也有人立即想到長榮長賜號，「長榮都還沒動，台船又差點沉掉，嚇死了」。

三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。...
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。（記者林保光／翻攝）
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。...
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。（記者林保光／翻攝）
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，...
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，工作船正試著扶正。（記者林保光／翻攝）
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。...
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。（記者林保光／翻攝）

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