這個不能吃！芭樂票、香蕉錢由來 台灣央行說故事

台灣中央銀行在臉書粉絲專頁上貼文，為粉絲們解釋何謂「芭樂票」和「香蕉錢」。(聯合報系資料照)

台灣 中央銀行在臉書粉絲專頁上貼文，為粉絲們解釋何謂「芭樂票」和「香蕉錢」（banana money）。

央行指出，「芭樂票」就是所謂無法兌現的空頭支票 。以前，開「芭樂票」是要被抓去關的；1987年3月起，「票據法」的支票刑罰制度正式廢除，開「芭樂票」就只有民事責任。

為什麼空頭支票會挑上芭樂呢？據說是長久以來口誤的結果。有一說法是，台灣南部老一輩民眾在支票跳票時會說「不去啊」（put khì --ah），因此空頭支票被稱作「不啦票」；愈唸愈快的結果，就變成了「菝仔票」（pa̍t-á-phiò），或寫作「芭樂票」。另一說法則是從日語而來。日語的「不渡」為支票無法兌現的意思；日治時期，台灣民眾便將空頭支票稱為「不渡票」（台語發音），後來誤傳為「佛仔票」，最後才演變成今天大家所熟知的「芭樂票」。

至於「香蕉錢」或稱「香蕉票」（banana note）、「香蕉葉錢」（banana leaf money），則是被馬來西亞民眾普遍用來形容不值錢的鈔票或東西。香蕉錢的由來據說是二戰時期，大日本 帝國政府在馬來聯邦、北婆羅洲一帶大量印製軍票，作為交易用途，其中10元面值的鈔券上印有香蕉樹，這些日本軍票因此被稱為「香蕉錢」。1945年日本戰敗後，這些「香蕉錢」也變得一文不值。另一說法則是，香蕉葉具消毒作用、容易生長，且可免費取得，因此被作為免洗餐具的替代品，就如同二戰後的日本軍票一樣不值錢。

馬來西亞媒體曾多次使用「香蕉錢」一詞，來嘲諷馬來西亞的鈔票恐變得一文不值。例如2018年，馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）為打擊貪腐，曾考慮發行新版鈔券，取代流通中的鈔券；媒體當時即以「令吉（Ringgit）可能很快就會變成日本的『香蕉錢』」為標題，報導印製新鈔對舊鈔的可能影響。另外，上（2020）年11月，馬來西亞青年暨體育部副部長Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal提出以「直升機撒錢」（helicopter money）來振興該國經濟的想法；論者批評若真的實現，馬來西亞恐在一夕之間變成香蕉共和國，鈔票會像二戰後的「香蕉錢」一樣不值錢。

央行說，其實，芭樂和香蕉的營養價值高，還是許多人心目中的減肥聖品；另外，以香蕉為主食之一的幾內亞、烏干達、索馬利亞等國，也都將香蕉印在鈔券上。只是在一連串的陰錯陽差下，芭樂和香蕉就變成了不受歡迎的代名詞。