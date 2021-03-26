我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

拜登提名駐越南大使康達出任亞太助卿

專訪陳時中 邊境管制擬兩階鬆綁

記者李樹人、陳婕翎、林新輝／台北報導
衛福部長陳時中26日接受本報專訪，透露正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗為必要條件之一，為避免遭批「政治干預防疫」，擬同意接種中國疫苗為申請條件。記者葉信菉／攝影
衛福部長陳時中26日接受本報專訪，透露正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗為必要條件之一，為避免遭批「政治干預防疫」，擬同意接種中國疫苗為申請條件。記者葉信菉／攝影

疫情爆發後，兩岸往來幾乎停擺，指揮中心指揮官陳時中26日接受本報獨家專訪時透露，正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗為必要條件之一；為避免外界批評「政治干預防疫」，擬承認中國疫苗，台商如提出科興疫苗等接種證明，就可減少居家檢疫天數，從目前14天減為7天，但出關前需檢驗中和抗體濃度，達到標準便能結束檢疫。

台釋善意 呼應蔡兩岸政策  

日前陸委會主委邱太三提出「建設性模糊」概念，期盼兩岸找到互利互惠最大公約數，陳時中26日這席談話，釋出了防疫期間對於中國少見的善意，也呼應了蔡政府最新的兩岸政策。

世界各國早已陸續開打新冠疫苗，台為求經濟發展，開放邊境管制勢在必行；陳時中首度透露，將以「中低風險國家」模式來減少入境後的檢疫天數，也將承認中國疫苗，雖然新制上路無時間表，但他並未改變「6月見到隧道口曙光」的想法。

陳時中說，將分兩階段鬆綁邊境管制，在國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持海外施打新冠疫苗證明，就可比照「中低風險國家」申請縮短7天檢疫，這也包括了中國疫苗。

避免泛政治化「有打過就好」

打哪些廠牌疫苗可作為證明、申請文件？陳時中說，如果從科學實證資料來看，應以獲得世界衛生組織認證的疫苗為主，但如此一來，中國疫苗就不在資格名單。

陳時中說，在面對這類問題時，台灣很容易泛政治化，他不想捲入無謂的辯論，因此傾向「不管哪一國的，有打過疫苗就好」，目前仍在內部專家討論階段。

他直言，不樂見因政治判斷介入，耗費過多心力，因此將謹慎把關，避免發生假疫苗闖關事件，為此，將設置驗證關卡，居家檢疫7天後需接受檢驗，核酸檢驗陰性及中和抗體濃度足夠，才可出關；抗體不足者，則回歸14天居家檢疫。

二階前提 疫苗覆蓋率逾6成

至於第二階段，則是所有入境者均免檢疫，但前提為國內疫苗覆蓋率逾6成。屆時才會做出具體決議。

陳時中解釋，當國人新冠疫苗接種人數夠多，即使境外感染者入境後成為漏網之魚、走入社區，但社會對病毒抵抗力已變強，此時「漏接」容忍度可以高一點。

陳時中說，4月1日啟程的帛琉旅遊泡泡是開國門試金石，透過旅遊泡泡摸索，進而建立出關、登機到下飛機一套資訊化系統，避免紙本造冊來不及消化龐大的出入境人數。

放寬出國 擬逐步降旅遊警示

除鬆綁入境管制，陳時中表示，指揮中心也考慮放寬出國觀光限制，目前全球旅遊警示燈號皆為最高級別的「紅色」，建議國人避免前往。近期將與外交部、交通部討論，制訂開放準則，再逐步降低全球旅遊警示。

今年7、8月國外廠新冠疫苗進貨趨穩，國產疫苗有望通過緊急授權，不過，國人施打之後，其他國家不見得認可，對此，陳時中說，「我們很難要求其他國家」，只能提醒計畫出國的民眾，慎選疫苗廠牌。

疫苗 陳時中 中國

上一則

中國20軍機擾台 美：敦促北京停止施壓 兩岸展開對話

延伸閱讀

全台逾5000人打AZ 三成發燒 男師返台122天確診創紀錄

全台逾5000人打AZ 三成發燒 男師返台122天確診創紀錄
蘇陳帶頭沒用？AZ疫苗打氣冷 首日僅1578人接種

蘇陳帶頭沒用？AZ疫苗打氣冷 首日僅1578人接種
台灣AZ疫苗開打首日 蘇貞昌打第一針

台灣AZ疫苗開打首日 蘇貞昌打第一針
蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 蔡英文或等國產

蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 蔡英文或等國產

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

骨科名醫偷吃女醫產子 被控逼妻離婚棄財產

2021-03-20 02:25
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診