專訪陳時中 邊境管制擬兩階鬆綁

衛福部長陳時中26日接受本報專訪，透露正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗為必要條件之一，為避免遭批「政治干預防疫」，擬同意接種中國疫苗為申請條件。記者葉信菉／攝影

疫情爆發後，兩岸往來幾乎停擺，指揮中心指揮官陳時中 26日接受本報獨家專訪時透露，正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗 為必要條件之一；為避免外界批評「政治干預防疫」，擬承認中國 疫苗，台商如提出科興疫苗等接種證明，就可減少居家檢疫天數，從目前14天減為7天，但出關前需檢驗中和抗體濃度，達到標準便能結束檢疫。

台釋善意 呼應蔡兩岸政策

日前陸委會主委邱太三提出「建設性模糊」概念，期盼兩岸找到互利互惠最大公約數，陳時中26日這席談話，釋出了防疫期間對於中國少見的善意，也呼應了蔡政府最新的兩岸政策。

世界各國早已陸續開打新冠疫苗，台為求經濟發展，開放邊境管制勢在必行；陳時中首度透露，將以「中低風險國家」模式來減少入境後的檢疫天數，也將承認中國疫苗，雖然新制上路無時間表，但他並未改變「6月見到隧道口曙光」的想法。

陳時中說，將分兩階段鬆綁邊境管制，在國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持海外施打新冠疫苗證明，就可比照「中低風險國家」申請縮短7天檢疫，這也包括了中國疫苗。

避免泛政治化「有打過就好」

打哪些廠牌疫苗可作為證明、申請文件？陳時中說，如果從科學實證資料來看，應以獲得世界衛生組織認證的疫苗為主，但如此一來，中國疫苗就不在資格名單。

陳時中說，在面對這類問題時，台灣很容易泛政治化，他不想捲入無謂的辯論，因此傾向「不管哪一國的，有打過疫苗就好」，目前仍在內部專家討論階段。

他直言，不樂見因政治判斷介入，耗費過多心力，因此將謹慎把關，避免發生假疫苗闖關事件，為此，將設置驗證關卡，居家檢疫7天後需接受檢驗，核酸檢驗陰性及中和抗體濃度足夠，才可出關；抗體不足者，則回歸14天居家檢疫。

二階前提 疫苗覆蓋率逾6成

至於第二階段，則是所有入境者均免檢疫，但前提為國內疫苗覆蓋率逾6成。屆時才會做出具體決議。

陳時中解釋，當國人新冠疫苗接種人數夠多，即使境外感染者入境後成為漏網之魚、走入社區，但社會對病毒抵抗力已變強，此時「漏接」容忍度可以高一點。

陳時中說，4月1日啟程的帛琉旅遊泡泡是開國門試金石，透過旅遊泡泡摸索，進而建立出關、登機到下飛機一套資訊化系統，避免紙本造冊來不及消化龐大的出入境人數。

放寬出國 擬逐步降旅遊警示

除鬆綁入境管制，陳時中表示，指揮中心也考慮放寬出國觀光限制，目前全球旅遊警示燈號皆為最高級別的「紅色」，建議國人避免前往。近期將與外交部、交通部討論，制訂開放準則，再逐步降低全球旅遊警示。

今年7、8月國外廠新冠疫苗進貨趨穩，國產疫苗有望通過緊急授權，不過，國人施打之後，其他國家不見得認可，對此，陳時中說，「我們很難要求其他國家」，只能提醒計畫出國的民眾，慎選疫苗廠牌。