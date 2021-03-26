台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

長榮 海運承租的巨型貨輪「長賜號」(Ever Given) 3 月 23 日打橫擱淺在蘇伊士運河，長達 400 公尺的船身卡住南北雙向航道，造成海上交通堵塞，被網友戲稱「大排長榮」。國家太空 中心今晚搭上熱潮在臉書ＰＯ文，福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見，短短兩小時已吸引破千人按讚。

國家太空中心表示，福衛五號運行於離地 720 公里高的軌道，福衛五號在台灣 時間 3 月 25 日下午 16:49 （美東時間25日凌晨04:49）拍下三幅影像，圖中可見擱淺的長賜號，以及被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻。

福衛五號是台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星，2017年8月25日在美國范登堡空軍基地搭乘獵鷹九號火箭升空，運行在720公里高的軌道，每兩日會經過同一地方，提供解析度黑白2米、彩色4米的影像。

國家太空中心說明，「解析度」是光學遙測衛星的性能指標，可以由空間、時間、波譜、及輻射四方面定義衛星性能，平時大家較常聽到的「福衛五號可拍攝黑白兩米、彩色四米的影像」是指「空間解析度」，意指一個像素對應地面 2x2 公尺或 4x4 公尺的面積。數字越小，代表解析度越好，能呈現的空間資訊越精細。

目前台灣做過兩個光學遙測衛星，國家太空中心表示，一顆是已退役的福衛二號（2004~2016），以及2017年升空服役至今的福衛五號，它們在空間解析度上都屬於「高」解析度衛星。現行的第三期太空計畫規劃了6枚以上空間解析度比福二、福五更高的衛星。

國家太空中心說，衛星通常得在「光譜解析度」與「空間解析度」之間權衡、取捨，選擇高光譜解析度，常搭配中低空間解析度。另還要考量衛星資料儲存、資料傳送速度、電子單元、電力供應、軌道佈署、設計成本等問題，所以要怎麼制定衛星解析度規格，就回歸任務目的。

這艘巨型貨輪「長賜號」(Ever Given) 至今仍在當路霸，卡住南北雙向航道，被福衛五號從高空記錄下珍貴畫面，有網友在文章下方留言「上帝視角好舒壓」、「繼萬里長城後，再次讓太空人看見大排長榮」、「用人體構造來看就是血栓，必須打通血管壁」。