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拜登談話提台灣 台前外長：美方強勢因應中國威脅

中央社／記者游凱翔台北26日電
台灣前外交部長程建人。（本報資料照片）
台灣前外交部長程建人。（本報資料照片）

美國總統拜登召開首場記者會，台灣前外交部長程建人分析，中國對美國來說是長期的挑戰與威脅，美方一定要強勢因應，拜登會選擇與盟友來因應中國威脅，也象徵新冷戰時代的開始。

國際關係學者出身的民進黨立委羅致政認為，對台灣問題，美國從過去被動、被問到才回應的保守態度，已經轉為主動、強勢地提及，這是戰略態度上很大的轉變。

在上任2個多月後，拜登（Joe Biden）25日召開任內首場記者會。拜登指出，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範，公平競爭。美國會繼續在新疆、香港等議題發聲，也會針對南海、台灣等議題向中國問責。

羅致政說，台灣已經是美國印太政策重要的一環，除了民主、自由、人權等價值意義上，台灣也是美國經貿、安全、科技上，重要的合作對象。

程建人表示，拜登在就任前、後，及國務卿、國防部長等人對於戰略綱要的說法均一致，就是與中國會部分合作、部分競爭對抗，架構與原則均未改變。

程建人指出，美國對中國大陸的看法，經過前總統川普4年任期後已有所共識，原因在於中國對美國來說是長期的挑戰與威脅，因此美方一定要強勢因應。

他分析，外界過去一直以為拜登上任後，會調整對中國作法，但現在看起來並不會有太大調整，但拜登與川普不同的作風在於，拜登會採取較有彈性的3C政策，意即競爭（competition）、對抗（confrontation）與合作（cooporation），但川普就是對抗（confrontation）到底，因此拜登會選擇與盟友來因應中國威脅，更象徵新冷戰時代的開始。

但程建人認為，雖然美國與中國之間的對話用字強悍，但雙方還是能夠溝通，不過現今國際社會的氣氛並不好，美國與中國仍必須各負一些責任。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，前美國總統歐巴馬任內還抱有和平演變中國的希望，但歷經川普、拜登後，和平演變已不復存在，雙方將會進入一個新型態的競爭關係，同時美國對盟邦的承諾也將成為其中重要關鍵。

蘇紫雲表示，台灣在第一島鏈的存在有無可取代的地位，因為美國對台灣的支持並不僅於民主價值上，還有地緣政治的考量，甚至台灣對於美國本土的飛彈安全也具關鍵地位，原因就在於中國的戰略核潛艦若經由巴士海峽進入菲律賓海等處，將有能力對美國直接發動攻擊。

蘇紫雲也提到，對抗美國及西方世界成為中國對內訴求，藉此達到對中國境內的維穩，但中國這項戰略目標與手段將會在國際地位上越來越矛盾，並讓北京自身陷入困境。

除此之外，美台今天將簽署海巡合作備忘錄，也象徵台美關係進一步的發展。

羅致政表示，美國以更具體行動來表達對台灣的支持，尤其是在中國不久前通過「海警法」的耀武時刻，由於海巡被稱為是「第二海軍」，美台之間在海巡上的合作具有重大意義。

美國 中國 拜登

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軍事合作檯面化 台美簽海巡備忘錄 反制中共「灰色衝突」

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