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台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

記者陳婕翎、楊雅棠、張睿廷、林麗玉、楊正海／連線報導
AZ新冠疫苗施打首日，醫護人員率先開打。記者蘇健忠／攝影
AZ新冠疫苗施打首日，醫護人員率先開打。記者蘇健忠／攝影

台灣AZ新冠疫苗開打後截至25日累積接種5619人，疫苗接種健康回報系統顯示，近3成接種者發燒，25日新增5件不良通報，其中含首起「其他嚴重不良事件」，為北部某醫學中心1名40多歲護理師，本身有雞蛋、花生過敏史，接種後5分鐘內出現急性過敏反應，送加護病房，所幸給予適當處置，已出院。

衛福部次長石崇良25日至立法院衛環委員會備詢時說，該個案過敏與個人體質有關，且同一瓶疫苗僅有此例發生不良反應，研判非疫苗問題。

指揮中心發言人莊人祥說，個案接種前曾主動告知過敏史，但經醫師評估仍接種疫苗，才至休息區約5分鐘，自覺發熱、呼吸不到空氣，臉部、頸部冒出尋麻疹、四肢無力，及血壓偏高，緊急服用抗組織胺、類固醇，並未過敏性休克。目前歸類於「其他嚴重不良事件」，過敏反應是否與疫苗有其關聯性，須進一步釐清，目前傾向為偶發性事件。

1名感染科專家說，參考國外施打RNA疫苗經驗，對食物或藥物過敏者較易有嚴重過敏反應，但AZ屬於腺病毒疫苗，較少類似報告，目前接種指引中未規定過敏史者不可施打。

莊人祥呼籲，對食物或藥物過敏的民眾若首次接種後出現嚴重過敏，不建議接種第二劑。

據指揮中心統計，AZ疫苗開打第3日接種1951人，較前一天增加313人；V-Watch疫苗接種健康回報系統中，已填寫第一日健康狀況1484名接種者，29.4%自覺體溫偏高。

北市1名醫護說，台灣疫情穩定，沒有立即施打急迫性，加上AZ疫苗保護力僅76%，且副作用比率偏高，並未參加這次疫苗接種，等莫德納、輝瑞等疫苗在台開打，屆時才會登記。1名內科醫師說，較相信莫德納疫苗的保護力，不少醫護同仁都抱持相同想法，對AZ疫苗興趣缺缺。

另外，傳出衛福部金門醫院以考績要求醫護打疫苗，若不接種，考績恐只有乙等。對此，石崇良表示，會再了解是否有相關情事發生。

疫苗 過敏 台灣

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