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台蘇花公路遊覽車事故調查 運安會:螺絲少了

記者邱瓊玉、曹悅華／台北報導
遊覽車事故座椅脫離的共同點，就是靠窗座位是使用Ｕ型夾將螺絲夾住。圖／讀者提供
遊覽車事故座椅脫離的共同點，就是靠窗座位是使用Ｕ型夾將螺絲夾住。圖／讀者提供

兩根用U型夾 夾在車窗薄板

蘇花公路日前發生遊覽車撞山壁意外，造成6死、39傷，部分乘客連人帶椅被拋飛。運安會主委楊宏智前天指車體結構有系統性問題後，25日再度點名，一般靠窗邊的椅子理應以4根釘子深鎖，事故遊覽車卻只有兩根，另兩根竟用U型夾「夾」在車窗薄板上。

這是否意味少了兩根應鎖在車底的螺絲？楊宏智表示「可以這麼講」。他強調，會發生問題就是用夾住的方式，認為座椅和車體間的SOP未被關注。

運安會發布通告 應全面檢視

運安會25日已進一步發布事故調查期中安全通告，指現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞能量，有關實際座椅與車身固定方式，無明確規範；另大客車乘客座椅改裝後，亦缺乏標準檢查程序及規定，建議交通部應立即全面檢視遊覽車及國道客運車輛的乘客座椅安裝及固定方式。

運安會還說，除蘇花公路事故，包括2018年9月的台62線遊覽車事故、去年陽明山遊覽車事故，都應優先檢視事故同型車輛。

乘客被甩出去 都是靠窗座位

楊宏智說，一般來說，遊覽車座椅正常的固定方式，都是在車體上打孔，然後用比較長的螺絲穿過去，在裡面再鎖上螺帽，且還有一定磅數規定；但類似車禍乘客會被甩出去的，都是靠窗邊的座位，因靠走道的沒問題，都直接釘打4根釘子鎖住，但靠窗邊只有兩根，另兩根卻用U型夾「夾住」，直接夾在車窗薄板上，薄板焊接在車子上。

不過，車輛安全審驗中心執行長周維果說，法規不會硬性規定用什麼方式、什麼材質去「製車」，只會規定要符合一定強度，全世界法規皆如此；以遊覽車座椅的規定，就是必須符合700牛頓力的推拉力強度規定。

結構檢測基準 交通部盼檢討

至於每年一次的驗車是否會發現強度下降？周維果直言，確實無法在每年定檢時做強度測試，因強度測試是破壞性的。

周維果說，本周已前往名盛公司進行品質一致性現場核驗，發現有8項品質文件紀錄缺失，判定核驗不合格，將要求名盛補件說明。

交通部政次王國材表示，希望車安中心檢討2008年起試用大客車結構安全檢測基準本身，並檢視有無按照基準施工，兩個月提出進度報告。

運安會指2018年9月的台62線遊覽車事故，同樣有座椅固定問題。圖／基隆市消防局...
運安會指2018年9月的台62線遊覽車事故，同樣有座椅固定問題。圖／基隆市消防局提供

檢測 車禍

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