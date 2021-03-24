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台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

記者陳雨鑫／台北報導
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣國內開打AZ疫苗後，嚴重不良反應個案情況首度曝光。1名醫師透露，北部某醫學中心1名40多歲護理師，24日早上接種AZ疫苗後不到10秒，出現急性過敏反應，全身起疹、臉部紅腫、喉嚨腫脹、心悸等劇烈反應，醫師立即給予氣管擴張劑，緊急搶救，生命跡象穩定後，將該個案送進加護病房觀察。

指揮中心發言人莊人祥表示，24日下午確實收到1例類似情節的不良反應通報案例，至於是否歸類在嚴重反應，將再進一步了解。

根據指揮中心統計，接種前兩天，共4例接種不良事件，除指揮官陳時中接種後發燒，專家諮詢小組召集人張上淳24日表示，本周一接種AZ疫苗後，當天手臂痠脹，晚間出現畏寒、倦怠，體溫為37.5度，第二天持續發燒，吞了「普拿疼」，體溫才降下來。

陳時中說他雖發燒，但沒有到必須服用「普拿疼」退燒。

1名不願透露姓名的醫師表示，該名醫事人員屬容易過敏體質，接種前評估並無異常，不料接種後立即出現過敏反應，整個過程不到10秒鐘，院方施以急救，2到3小時後症狀緩解，被送至加護病房觀察治療，診斷結果為「過敏性休克」（anaphylaxis）。

記者向醫院求證，院方指出，該名醫事人員是在打針後的5分鐘出現過敏反應，較嚴重症狀為「全身起疹」及「心悸」，心跳瞬間飆至每分鐘130到140下，現場的醫護人員立即給予適當處置。

院方表示，該案不屬於「過敏性休克」，因為並未插管或動脈導管等，應屬於「急性過敏反應」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，接種疫苗引發過敏性休克機率約1/100000，此次台灣拿到11.7萬劑AZ疫苗，可預期會出現1、2例過敏性休克案例，但如開打第二、三天就出現有嚴重不良反應，這「有點太快了」。

黃立民表示，若台灣僅施打11.7萬劑疫苗，出現2例以上過敏性休克的案例，可能有兩原因，1為此批疫苗有問題，2為國人體內已有腺病毒或新冠病毒等抗體，打進疫苗才會出現過敏性休克。

過敏 疫苗 台灣

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