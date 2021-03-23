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台AZ疫苗開打 一級風險醫護首日接種率1.56%

記者陳婕翎、楊雅棠、周志豪、鄭媁／台北報導
衛福部長陳時中23日晚表示，自己在打完疫苗後，當晚有發燒到37.4度，早上起床就恢復正常。記者黃義書／攝影
衛福部長陳時中23日晚表示，自己在打完疫苗後，當晚有發燒到37.4度，早上起床就恢復正常。記者黃義書／攝影

台灣22日開始接種AZ新冠疫苗，但到23日午僅接種1578劑，其中多達6縣市僅打出1瓶疫苗，首長帶頭接種效益似乎未發酵；指揮官陳時中還自曝接種後不只背痠，晚間輕微發燒至37.4度。專家說，首長接種效益對一般民眾有用，但醫護人員更信科學證據，恐無助提升接種率。

指揮中心發言人莊人祥說，首日接種類似試營運，後續接種應會加速。陳時中也說，一開始總是比較慢，盼後續「可以再快一點」。

目前不良事件通報1件，為1名北部醫護人員出現發燒、疲倦現象；陳時中也笑稱自己前晚是「小發燒」，但23日起床後體溫就已恢復正常。防疫醫師林詠青說，接種疫苗後發燒多為短暫現象，不影響作息。

指揮中心統計，截至23日中午高雄市「打氣」最踴躍，接種353人；桃園市緊追在後，接種人343人；台北市雖提供接種醫院家數最多，且行政院長蘇貞昌、陳時中首日都在台大醫院接種，但北市僅接種301人。

打氣最差的南投縣僅9人接種，澎湖縣、台東縣、新竹市、基隆市10人接種、苗栗縣打出11人，每瓶AZ疫苗可提供9至11人左右接種，等於上述6縣市都只打出1瓶。另，統計發現，責任風險等級1、即風險最高的醫事人員接種率雖踴躍，但首日接種率也僅1.56%。

台大兒童醫院院長黃立民說，民眾較會將「大人物是否也願意施打」納為接種依據，但醫護人員看的是科學證據。而現在歐盟通公布的評估結論是，仍無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯。但他也說，前幾天都還在試流程，還要多觀察1到兩周。

至於蘇揆前天率先施打全國第一針，但因接種過程不公開引發外界質疑「打假針」。蘇揆23日受訪說，他很誠意、勇敢地率先施打，卻因各種理由被質疑、唱衰，「施打疫苗還要講做假，那就是有那麼多醫生護師跟我一起做假，這樣以後還有誰敢看病？」

疫苗 陳時中 台灣

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