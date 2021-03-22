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美媒：蔡英文「以貓對狼」 或許是中國最畏懼的女性

美媒：蔡英文「以貓對狼」 或許是中國最畏懼的女性

中央社紐約22日專電
美媒GZERO Media近期側寫中華民國總統蔡英文，提及她面對北京施壓有如以貓對狼，蔡英文「或許是中國在世界上最畏懼的女性」。(美聯社)
美媒GZERO Media近期側寫中華民國總統蔡英文，提及她面對北京施壓有如以貓對狼，蔡英文「或許是中國在世界上最畏懼的女性」。(美聯社)

美媒GZERO Media近期側寫中華民國總統蔡英文，提及她成功帶領台灣對抗2019冠狀病毒疾病，面對北京施壓有如以貓對狼，蔡英文「或許是中國在世界上最畏懼的女性」。

文章寫道，蔡英文主張台灣獨立，2016年競選時，中國國營媒體質疑女性能否帶領台灣，結果她勝選，成為台灣首位女性國家元首。時隔4年，北京質疑她未婚、沒有子女，結果蔡英文以懸殊差距再次勝選，外界咸認北京遭受重大打擊。

這篇收錄在「婦女當權」（Women in Power）專題的文章形容，蔡英文是區域內最具改造力的領袖之一，推動台灣在國際事務上以小搏大，讓台灣成為亞洲性別平等的燈塔，帶領台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）繳出亮麗成績單。

中國對台威脅與日俱增，不放棄以武力實現兩岸統一。文章寫道，蔡英文面對北京施展強勢的「戰狼外交」，指示外交高層將台灣視為一隻貓，靈活運用軟實力，打造台灣愛好和平且具同情心的形象。

文章舉例，2019冠狀病毒疾病疫情爆發初期，中國廠商對急需個人防護裝備的國家敲竹槓時，蔡英文向有需求的國家捐贈5000萬片台灣製口罩。

蔡英文2020年5月展開第2任期，當時台灣已是全球對抗2019冠狀病毒疾病的典範之一。疫情爆發一年多來，台灣通報確診病例1000多例，僅10名患者死亡，防疫有成掀起的返鄉熱潮帶動經濟繁榮。

文章分析，蔡英文成功要訣是信任科學、讓公共衛生專家指引嚴謹的防疫作為，並傳達明確且前後一致的防疫方針。台灣並非世界衛生組織（WHO）會員國，仍配合世衛抗疫，使台灣成為國際合作的象徵。

除力抗北京並成功壓制疫情，文章提到蔡英文也對台灣社會現代化貢獻卓著，這與她獲得台灣新世代廣泛支持有著密切關係。

文章寫道，蔡英文支持者偏年輕與都會，多數投給她的選民對台灣威權統治時期記憶模糊，認同自己是台灣人。這些民眾不太覺得自己既是台灣人也是中國人，不希望台灣成為中國一部分，且支持同性婚姻等進步政策。

蔡英文現年64歲，並非年輕世代一員，但她支持變革，促成國會女性議員比例近42%、高居區域之冠，以大膽舉措在政、商界推動性別平等，並挑戰台灣社會由來已久的性別歧視文化，包括呼籲別再以「金釵」稱呼禮賓人員。

蔡英文任期還有3年多，文章寫道，這3年將是她帶領台灣走出疫情、在美中關係緊繃時克服考驗的關鍵時期，「她多年來力抗傳統刻板印象與中國施壓，但她的最大考驗可能尚未到來」。

GZERO Media成立於2017年，以報導分析國際事務為主，為全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）子公司。「婦女當權」專題聚焦全球政界權勢與影響力深遠的女性領袖，包含蔡英文、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）。

台灣 蔡英文 中國

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