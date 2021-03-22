台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

空軍志航基地F-5E飛官羅尚樺、潘穎諄兩人都算新婚，羅才結婚18天，臉書 中滿滿都是和新婚妻子的恩愛身影；潘穎諄去年閃婚，孩子上個月出生，家屬仍期盼奇蹟出現，希望讓孩子等到爸爸回家。

羅尚樺和妻子「貝貝」月初完成終身大事，本月5日「貝貝」才在IG貼出羅尚樺後車廂暗藏「MARRY ME」氣球求婚圖片。貝貝感性寫著「謝謝我的寶貝老公，雖然有沒有求婚，明天都是會嫁給你，不過心裡還是很開心，沒收到玫瑰花，但收到了永生花，我決定愛你800輩子！」

昨天一場事故讓她哀傷到無法言語，稍早她還勉強提起精神，請各界在沒有消息前不要打擾她，好讓她祈求奇蹟出現，傍晚尋獲時一度燃起希望，最後卻失望。她的親友表示，結婚才半個月左右，真是青天霹靂，他們都擔心貝貝會撐不下去。

羅尚樺老家在花蓮市，兩層樓房屋鐵門拉下，後來有自稱羅尚樺的大伯說，媽媽（羅尚樺祖母）過世後，親戚間較少來往，羅尚樺也很少回花蓮；他記得尚樺是活潑的孩子，平常不會特別聊空軍的事，應該大多待在部隊裡，娶妻後也沒花蓮住。他說，弟弟跟弟媳離婚，孩子跟爸爸住，羅尚樺是獨子。

潘穎諄父親曾在高雄警界服務，母親則在台東教育 界，因兩兄弟都相當爭氣，目前已經退休 ，在台東卑南養老。

潘穎諄個性非常活潑，他去年底閃婚，迄今不到5個月，但上月迎來家中第三代，他從公教界退休的父母開心抱著孩子餵奶，在臉書上向親友宣告「潘家的金孫加入了呦」，難掩迎來家中金孫興奮之情。

他哥哥潘聖旻說，潘穎諄是全家人的驕傲，迄今生死未卜，加上天色逐漸昏暗，全家人都非常著急，希望軍方持續全力搜救到找到人，「讓孩子等到爸爸回家」。