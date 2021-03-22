台灣AZ疫苗開打首日 蘇貞昌打第一針

行政院長蘇貞昌（左）22日早率先施打AZ疫苗，施打後表示沒有任何痠痛不舒服，也沒發燒。圖／行政院提供

台灣 22日正式開打新冠疫苗 ，行政院長蘇貞昌22日上午7時40分於台大醫院施打疫苗，成為「全國第一針」接種者。疫情指揮中心指揮官陳時中 隨後也完成接種，下午出席記者會時笑說，「一切都很好，只是手背有些痠痠的」。兩人帶頭示範，未開放媒體拍攝，遭質疑打假針，陳時中說，「打疫苗是好事情，沒必要做假。」

截至22日傍晚，已有35家醫院院長完成接種，50多家醫療院所開打AZ疫苗，北榮、台大等醫學中心約施打60至100劑，但中南部醫院接種情況不如預期，台中六家合約醫院共計102人接種，童綜合醫院甚至湊不齊10人，必須延至23日接種。整體估計，22日一整天，全國恐僅千名醫護人員接種疫苗，指揮中心將於23日公布確切數字。

蘇貞昌於8時30分步出台大院區，他表示，疫苗打在左手臂上，不覺疼痛、痠痛，經30分鐘休息，沒有任何不舒服、發燒情況，醫師交代多喝水、多休息；在打完第一劑疫苗，院方給他一張卡，已預定時間再來注射第二劑。

提早至台大接種疫苗，是否有意與新北市長侯友宜較勁？陳時中說，「這不是比賽，沒有搶打第一針問題」，只希望不要影響醫院作業，帶給大家困擾。

至於蔡英文總統何時施打？陳時中表示，這由總統醫療團隊決定，建議等國產疫苗研發成功後，請總統施打國產疫苗，「但這只是我個人意見和希望。」

為了因應日後疫苗大量施打，衛福部疾管署建置「Taiwan V-Watch」健康回報系統，陳時中鼓勵民眾下載，接種者可透過此平台回報接種後的健康狀況，系統依回報狀況給予關懷或就醫建議，並提醒第二劑接種時間。

發言人莊人祥表示，預計周三做第二次配送，院所將增加成72家，再增加配送7600劑，加上原配送的4萬4500劑，配送量可達5萬2100劑。