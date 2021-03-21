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全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」

全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」

記者李承穎／台北22日電
行政院長蘇貞昌22日前往台大醫院施打新冠肺炎疫苗，進醫院前對媒體比了OK手勢。（記者曾原信／攝影）
行政院長蘇貞昌22日前往台大醫院施打新冠肺炎疫苗，進醫院前對媒體比了OK手勢。（記者曾原信／攝影）

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中台北時間22日上午7時40分赴台大醫院施打AZ疫苗，蘇貞昌約8時半步出院區，蘇貞昌說，他已完成注射，打在左手臂上，並沒有疼痛、痠痛感覺，經過30分鐘休息，沒有任何不舒服，發燒情況。

蘇貞昌說，他很感謝指揮中心和台大醫院安排，剛已打完疫苗第一劑注射，院方給他一張卡，預定時間再來注射第二劑，會安排全台第一線醫護人員照這樣情況來注射。

蘇貞昌說，他打在左手臂上，並沒有疼痛，身體也沒痠痛，沒有任何不舒服，醫師要交代多喝水，還要多休息，第一點一定遵辦，但第二點可能有點困難，他還是會多休息、多觀察，希望沒有任何狀況。

蘇貞昌說，希望大家也能安心，進口疫苗一定安全檢查，一定保護第一線醫護人員，政府會積極努力，一方面台會研發，一方面爭取購買疫苗，讓防疫、經濟第一，台灣能永遠第一。

搶打全台第一針？「這不是比賽」

陳時中稍早則被媒體問到是否與新北市長侯友宜搶打全台第一針？陳時中說，這個不是比賽，沒有搶打第一針問題，一方面也是不要妨害醫院作業，因為這邊人很多，不要帶給大家困擾，且院長公務行程都不變，早上還有晨會要主持。

不公開是打假針？「沒必要做假」

陳時中今天先抵達台大醫院，隨後陪同蘇貞昌入院施打疫苗，媒體問及因不開放媒體拍攝，是否有打假針問題？陳時中說，那這就要靠台大跟大家說明，我們不會做假，且打疫苗是好事情，沒必要做假。

陳時中說，今天打AZ疫苗，院長願意帶頭來打，讓國人更安心，他也會隨同一起，每個人打疫苗流程都一樣，要掃QRcode，打完後也要在觀察室待30分鐘，不管院長或一般民眾都一樣。

疫苗 陳時中 台灣

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