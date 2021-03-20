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福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

記者王郁惠／即時報導
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛年初離台飛回日本，而後爆出與江宏傑婚變，日媒更多次爆料抹黑江家，當時江宏傑曾透過經紀公司發聲明表示不要攻擊家人，提及福原愛的媽媽福原千代目前都是由江家人照顧，一度被網友虧是「有人質在手」，而今天卻被目睹江宏傑帶著江家人送福原愛的媽媽到松山機場搭機返日。

福原愛將媽媽福原千代獨留台灣79天後，今福原千代被直擊現身松山機場，在女婿江宏傑與外孫、外孫女的陪同下辦理登機手續，福原千代坐在輪椅上，不時緊抱小小愛和小小傑，離情依依，由於女兒福原愛一心求離，媽媽此行離台，恐怕也難有機會再來台灣。而福原千代坐著輪椅，由機場人員協助入境後事宜，據悉此趟返日，她約帶了3小箱隨身行李，無法得知是否將家當全數帶回日本。

而送行的親友中還有被抹黑為「妖怪大姑」的江恆亘，而面對媒體詢問，江宏傑與江恆亘僅低調表示「謝謝關心」，待福原千代入境後，江宏傑試圖帶著家人離開，沒想到小小愛突然坐在地板表示想洗手，而後江宏傑就帶著女兒去洗手間，且在搭電梯時，因人數過多，江爸江媽還驚慌分散，沒與兒子搭上同一台，一度上演迷航記，顯得手足失措。

江家人住在新竹，之所以選在松山機場搭機，是因可以直飛離東京市區較近的羽田機場，只是今天恰好一旁有航空業者舉辦「類包機」體驗活動，開放媒體採訪，才讓原本想低調送福原千代返日的江家一行人行程曝光。

據悉因日媒多次報導，抹黑福原愛的夫家是「怪物家族」，婚後一直沒好好善待福原愛，而福原愛也不斷遭日本網友酸「如果真的是怪物家族，為何把媽媽獨自丟在台灣」，福原千代此次返日，外界猜測就是福原愛想藉此平息酸言攻擊，而原本猜測福原愛4月3日將返台為兒子慶祝2歲生日，隨著福原千代返日隔離與照護，看來將成變數。

福原愛 江宏傑 機場

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