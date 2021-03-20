福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛 年初離台飛回日本，而後爆出與江宏傑 婚變，日媒更多次爆料抹黑江家，當時江宏傑曾透過經紀公司發聲明表示不要攻擊家人，提及福原愛的媽媽福原千代目前都是由江家人照顧，一度被網友虧是「有人質在手」，而今天卻被目睹江宏傑帶著江家人送福原愛的媽媽到松山機場 搭機返日。

福原愛將媽媽福原千代獨留台灣79天後，今福原千代被直擊現身松山機場，在女婿江宏傑與外孫、外孫女的陪同下辦理登機手續，福原千代坐在輪椅上，不時緊抱小小愛和小小傑，離情依依，由於女兒福原愛一心求離，媽媽此行離台，恐怕也難有機會再來台灣。而福原千代坐著輪椅，由機場人員協助入境後事宜，據悉此趟返日，她約帶了3小箱隨身行李，無法得知是否將家當全數帶回日本。

而送行的親友中還有被抹黑為「妖怪大姑」的江恆亘，而面對媒體詢問，江宏傑與江恆亘僅低調表示「謝謝關心」，待福原千代入境後，江宏傑試圖帶著家人離開，沒想到小小愛突然坐在地板表示想洗手，而後江宏傑就帶著女兒去洗手間，且在搭電梯時，因人數過多，江爸江媽還驚慌分散，沒與兒子搭上同一台，一度上演迷航記，顯得手足失措。

江家人住在新竹，之所以選在松山機場搭機，是因可以直飛離東京市區較近的羽田機場，只是今天恰好一旁有航空業者舉辦「類包機」體驗活動，開放媒體採訪，才讓原本想低調送福原千代返日的江家一行人行程曝光。

據悉因日媒多次報導，抹黑福原愛的夫家是「怪物家族」，婚後一直沒好好善待福原愛，而福原愛也不斷遭日本網友酸「如果真的是怪物家族，為何把媽媽獨自丟在台灣」，福原千代此次返日，外界猜測就是福原愛想藉此平息酸言攻擊，而原本猜測福原愛4月3日將返台為兒子慶祝2歲生日，隨著福原千代返日隔離與照護，看來將成變數。