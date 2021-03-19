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台灣AZ疫苗22日開打 蘇陳願帶頭接種

記者陳婕翎、陳雨鑫、陳碧珠、陳熙文／台北報導
指揮官陳時中（中）19日表示，為提振醫護人員施打意願，他願公開接種AZ疫苗。記者曾吉松／攝影
指揮官陳時中（中）19日表示，為提振醫護人員施打意願，他願公開接種AZ疫苗。記者曾吉松／攝影

台灣新冠疫苗於22日正式開打，指揮中心19日傍晚召開專家會議，指揮官陳時中於會後記者會表示，經專家決議，接種AZ疫苗利大於弊，如期於22日開打。

此外，與會專家建議行政院長蘇貞昌及陳時中應帶頭接種，以提高醫護人員施打意願，另提醒服用避孕藥與接受荷爾蒙治療者暫緩接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，目前無明確科學證據顯示血栓與疫苗相關，但無法完全排除疫苗與非常罕見瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下不良事件之間的關聯性，尤其是正服用避孕藥或荷爾蒙治療的55歲以下女性，因此，將其列入暫緩接種名單。

李秉穎強調，若後續釐清避孕藥或荷爾蒙治療與血栓無因果關係，會滾動式調整，目前統一暫緩接種；若服用避孕藥者希望接種，建議停藥1個月後再接種，接種同意書也會加註警語，告知潛在風險。

19日會議中，專家點名蘇貞昌、陳時中應該公開接種，鼓舞士氣，對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長認為應讓國人對於進口疫苗更有信心，因此願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估。陳時中則說，「我沒問題，任何疫苗都願意打。」不過，李秉穎則認為，首長接種不一定可催出施打率。

陳時中19上午日透露，原本計畫參加國產疫苗人體試驗，不料，當天一早至醫院健檢、簽訂人體試驗合約，都抽血、照了片子，沒多久就接到首批AZ疫苗到貨通知，令他陷入兩難，不知該如期參與本土疫苗試驗，還是帶頭示範接種AZ疫苗；之後任務繁重，無法繼續參加臨床試驗，陳時中不好意思說，「看來要把當初拿到的1千元車馬費還給對方。」

指揮中心發言人莊人祥表示，國內19日起配送AZ疫苗，首批4.4萬劑，分送至全台57間提供接種院所。連江縣因天候不佳，飛機無法送貨，尚未完成運送，其餘均已送至醫院。

台灣19日新增6例境外移入案例，確診案例突破1千例，其中77例為本土案例，10人死亡。

莊人祥說，台灣本土案例遠低於境外案例，與他國確診案例的型態相對不同，台灣國內死亡率低於1%，與超前部署、落實居家檢疫有關。

新增6名案例中，一位50多歲的美籍女性（案1003）入境採檢Ct達38，二次採檢陰性，屬於高Ct值陽性，符合可提前解隔離免住院的標準。

疫苗 陳時中 台灣

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