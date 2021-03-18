中國威脅訪台法國參議員 台：只會讓台灣人更反感

台外交部發言人歐江安。本報系資料照片

針對中國 威脅規劃訪台的法國參議員 ，台外交部表示，中國政府的野蠻行為，只會引起台灣 人民對中國更深的反感；中國外交部門的戰狼行徑，就是造成兩岸關係緊張的最重要原因。

外交部指出，中國駐法大使盧沙野月前致函法國參議院友台小組主席的資深參議員李察（Alain Richard），威脅要求取消訪台規劃且不應與台灣進行任何形式的官方接觸，李察已回覆不會改變訪台計畫，同時法國外交部也重申議員有決定參訪及拜會計畫的自由；法國駐台代表公孫孟表示，參議員一定會來。

外交部表示，對於法方對台灣的友好支持表示由衷感謝，對堅持自由民主信念的精神高度推崇。

外交部並指出，中國信函措詞蠻橫無禮，各種打壓台灣的行徑，外交部予以強烈譴責，並批評，中國政府的野蠻行為，只會引起台灣人民對中國更深反感；中國外交部門的戰狼行徑，就是造成兩岸關係緊張的最重要原因。

外交部重申，中華民國為主權獨立國家，自然有權利與各國國會議員交往。此外，台法國會互訪慣例行之有年，中國無權置喙。對法國參議員李察在防疫無虞下率團訪問台灣的規畫，中華民國政府表達熱烈歡迎。

外交部表示，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，中國戰狼外交的作為無法被文明法治國家所接受，相信也已遭到國際輿論的譴責。呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，學習法國發揮道德勇氣，抗拒中國政府不當干預與施壓。