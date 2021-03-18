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太陽花學運7周年 「查無此人」記憶歷史走過民主之光

記者賴佩璇／台北報導
策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽開幕記者會。圖／台灣人權促進會吳亭臻拍攝
策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽開幕記者會。圖／台灣人權促進會吳亭臻拍攝

「太陽花學運」今滿七周年，策展團隊在文創空間「濕地」舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」開幕記者會，希望透過此次展覽，記憶當晚歷史，並陪伴大家走過探詢真相與民主之光過程。

先由「邱和順冤案海旺天光策展團隊」所組成的樂團，帶來兩首歌曲「遺忘不是我們的專長」、「光」。象徵324行政院暴力驅離事件至今無任何施暴員警遭到行政懲處或刑事追訴。甚至，當日下令或現場指揮驅離行動的長官皆無任何人出面負責。

律師尤伯祥說，台灣經歷過太長時間，戒嚴白色恐怖，國家暴力橫行，卻沒有任何法律責任，我們都知道。但我們萬萬沒有想到，都已經民主轉型這麼久了，法院對國家暴力居然還有這麼多顧忌，輕輕放縱了國家暴力，直到今天查無此人。

策展團隊主任陳梅慧表示，大家期盼司法也許能給予一些真相或是正義。然而，到現在七年，仍然是查無此人，當晚暴力彷彿就凍結在七年前的324凌晨。這個展覽，除希望能再提醒社會不要輕易遺忘，也希望能給予一路參與的所有人一些溫柔與安慰。

台灣人權促進會副秘書長王曦說，我們可以訴訟敲開法院大門去審視行政院作為政府機關他會做錯事，去證明出在民主國家還是會有打人的警察，讓歷史記住這件事。希望大家看這個展時可以記得這些現場的記憶，不要遺忘。

永社副秘書長洪崇晏指出，過往國家暴力，加害者經常查無此人，被害者有些也查無此人，這也是轉型正義所在處理的；而如今的國家暴力，天網讓有染疫風險者無所遁形，但加害者有許多依然「必須」查無此人，當代的司法依然無法落實正義。

司改會律師李明洳表示，有些當事人其實至今沒辦法回頭看這些當晚暴力影像的紀錄，所以我們將這些紀錄放在小隔間內，並用簾幕隔開，如果你是不希望看到影像的人就可以迴避。

策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽。圖／台灣人權促進會...
策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽。圖／台灣人權促進會吳亭臻拍攝
策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽。圖／台灣人權促進會...
策展團隊在濕地舉行「查無此人｜324行政院暴力驅離事件」展覽。圖／台灣人權促進會吳亭臻拍攝

家暴 驅離 台灣

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