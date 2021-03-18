台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者，就能免費吃壽司。這掀起全台改名潮，約150位年輕人改名「鮭魚」。英國 衛報也注意到這個風潮，援引聯合報系及TVBS新聞報導民眾改名事例，意外使台灣 「鮭魚之亂」登上國際。

英國衛報報導，台灣許多民眾為了享有優惠改名「鮭魚」後，官員敦促民眾停止改名。衛報指出，台灣媒體稱這個現象為「鮭魚之亂」，目前約有150名年輕人前往政府機關正式改名「鮭魚」。

報導指出，這種風潮都是因為壽司郎推出兩天促銷活動，只要民眾身分證姓名有「鮭魚」二字，就能和五位朋友共享免費壽司。台灣法律規定每人一生中有三次改名機會。但官員覺得這並不好笑，內政部 次長陳宗彥18日表示，「這種改名不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業」，呼籲民眾珍惜行政資源並保持理性。

衛報援引聯合報系新聞指出，新北市一位陳姓男子替自己取名為「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」，字數高達36個字，創全國紀錄。衛報也援引TVBS新聞稱，高雄一名馬同學改名為「馬正軒爆震鮭魚」，在壽司店免費吃了總價超過台幣7000元（約246.5美元）的免費壽司。

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