台遊覽車意外 女大生祖母慟：孫女有繫安全帶

6名死者中，最年輕的罹難者是21歲的呂姓大三女學生，阿嬤悲痛泣不成聲。圖／翻攝自udn tv

新北市新店區復興里民花蓮遊車禍 意外罹難者遺體17日凌晨送到台北市立第二殯儀館，21歲呂姓女大生的祖母泣不成聲說，「孫女繫著安全帶，飛出去時還坐在椅子上，怎麼會嚴重到送命」？她說，孫女出遊期間都傳照片回來分享，但車禍後手機 迄今沒找到。

罹難夫妻華寶興（63歲）、溫香春（61歲）經營麻辣火鍋店「知味觀」30多年，在當地頗有名氣，近年逐漸將事業交給兩個兒子，夫妻到處遊山玩水，沒想到魂斷蘇花公路。他們小兒子17日在火鍋店門口貼出公休牌子，神情低落且難過，聽到周邊鄰居懷念爸媽，不禁掉下眼淚，久久無法言語。

78歲沈姓男子的女兒說，父親身體硬朗，常獨自出遊，她接獲噩耗至今仍不敢相信，希望父親是在睡夢中離開，不受痛苦。死者蔡姓婦人（63歲）的大伯則說，意外發生後，全家人至今無法入睡，弟弟（蔡婦丈夫）情緒久未平復。陳姓婦人（61歲）的遺體則由家屬移到1殯。

里長劉洪珠前晚先至宜蘭探視傷者，深夜返回新店住處，17日上午戴鴨舌帽、口罩由親友陪同步出里辦公室，神情哀戚。她傍晚到殯儀館慰問死者家屬，情緒已較冷靜。她說，賠償問題將由律師協助，「可能刑事責任不在我，但我還是要陪家屬一起面對。」希望新北市長侯友宜 能提供協助，給死者完善喪禮。

侯友宜說，這是新北市近期最大的傷亡事件，令人十分難過，「遊覽車公司要負起責任」，已要求法制局協助家屬追究遊覽車公司的刑事責任跟民事賠償，希望這家公司全面檢驗，調查結束後再重新營運。

遊覽車所屬龍騰通運公司負責人陳聰騰表示，對這次事件很抱歉，已慰問部分傷者，將持續到醫院探視、慰問，賠償、鑑定等後續工作會配合。他說，游姓司機有多年經驗，駕駛習慣良好，車輛定期保養，事故原因由相關單位鑑定中，賠償會盡能力去處理。