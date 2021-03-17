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台帛旅遊泡泡 4.1首發

記者楊雅棠、陳婕翎、戴瑞瑤／台北報導
台帛旅遊泡泡4月1日首航，初期由華航直飛，每周兩班，盡管5天4夜團費上看9萬元，仍吸引不少民眾詢問。記者許正宏／攝影
台帛旅遊泡泡4月1日首航，初期由華航直飛，每周兩班，盡管5天4夜團費上看9萬元，仍吸引不少民眾詢問。記者許正宏／攝影

台灣帛琉旅遊泡泡正式啟動。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日宣布，疫情後首創旅遊泡泡「台灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，首發日為4月1日，初期由華航提供服務；另外，國內疫苗接種可望下周一開打。

陳時中17日笑說，「這時間去帛琉確實不錯」，旅行業者必須先提出旅遊行程，經核定後，依表操課，旅遊全程日數包含抵達日及離境當日以8日為限，主要以5天4夜及4天3夜的旅程為主。初期由華航提供飛航服務，每周4、日出團，1班最多有110名團客；長榮航空也傳出未來可能加入。

陳時中也公布參與台帛旅遊泡泡的旅客資格，以及旅遊期間須遵守團進團出、定點接駁等5大防疫原則。在防疫作為上，旅客到達桃園機場出境時，須先於機場進行核酸PCR檢測，陰性反應，始得出發。為避免出現確診者而取消整團出遊，旅客到機場都要戴好口罩。

出遊者必須先在桃園國際機場貨櫃屋採樣、分批送檢，機場報到後再出關，初估約需4個半到5個小時，必須提早至機場報到。

旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，但5天內需加強自主健康管理，第五天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

在帛琉若出現疑似症狀，陳時中說，由當地醫護人員採檢判斷，若確診，建議在當地治療，盡量避免移動，但仍會尊重個人意願；若要包機返台，必須全額自付。建議出團前買好保險，包括醫療專機後送、醫療住院等項目，確保萬一。

針對旅遊泡泡保險，各產險業者還在設計保單，之後須送保險局審核，保險局承諾只要業者送審，會盡快審核，希望能盡量趕上首航，讓參與旅遊泡泡的旅客都有保險可以買。

產險業者指出，現行旅平險，若民眾出國旅遊有附加「海外突發疾病險」，在國外就醫可獲得理賠，但民眾前往帛琉旅遊後確診，若必須「包機遣返」，相關費用在現行的旅平險中就無法理賠。

台灣帛琉旅遊泡泡 要注意哪些事 製表／楊雅棠、羅建怡
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機場 保險 陳時中

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