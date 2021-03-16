廢棄金針菇包化身再生貓砂 鏟屎官省荷包

養貓人家中必備貓砂。(Unsplash)

台灣 農委會藥毒所今天發表廢棄金針菇包再生貓砂，成本低於市面礦物貓砂，並有用過結塊即丟、自然崩解的2種選項，預估技轉後半年內上市，對去化每年1億包廢棄金針菇包有所幫助。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所今天舉辦「廢菇包變貓砂？藥毒所首創農業廢棄物再生貓砂！」記者會。

藥毒所所長張瑞璋指出，全台各種廢棄菇包每年約產生5億到6億包，總量30萬公噸左右；其中香菇包使用時需要一直澆水，若要拿來製作再生貓砂，需有堆置場進行乾燥化處理，但廢棄金針菇包不需這道作業，也比較乾淨、製作成本較低。

藥毒所副研究員李悅怡說，會想利用廢棄的金針菇包製作再生貓砂，是因為有非常吸水的特質，此研發從籌備到完成，約費時5年製成兩種貓砂，像目前市售產品會有的凝結式與崩解式，凝結式使用後可裝入垃圾袋丟棄焚燒，崩解式則能當盆栽介質，再循環使用。

她並說，對照目前約74%、最多鏟屎官選用的礦物貓砂，廢棄金針菇包再生貓砂更環保，粉塵量也比一般貓砂少，且凝結式的成本單價是市面上的1/2，崩解式甚至達到1/3到1/5左右，未來市售價有競爭力。

目前全台家貓約76萬隻，貓砂年需求2000公噸，李悅怡不便透露多少廢菇包可製成多少再生貓砂，但認為現在一年約產生1億包廢棄金針菇包、重量為3萬到5萬公噸，只要提高再生貓砂的銷售市占率，內銷就能再利用、去化廢棄的金針菇包，避免亂丟棄造成環境污染。

她也根據目前進度指出，這項研發成果如果順利技轉的話，預計半年內可以上市。