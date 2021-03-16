台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

新北市新店復興里民一百多人分乘3輛遊覽車到花蓮旅遊，返程時在蘇花公路發生遊覽車自撞山壁車禍 ，造成6人死亡、39人受傷。死者中華男 與溫女是一對夫妻，妻子當場失去心跳呼吸，丈夫送醫傷重不治；另外蔡女與陳女是好友，經常結伴外出旅遊，想不到也遇上死劫。

司機疑因煞車失靈，想先撞山壁止住，又反彈撞護欄，撞擊力道之大，有人被拋出車外掉落邊溝，5人當場沒有心跳呼吸，1人送醫不治。6名死者名單分別是呂○楨，女21歲；温○香，女60歲；陳○月，女61歲；蔡○桃，女63歲；沈○名，男78歲。華○星，男63歲，送醫不治。

陳女的先生得知消息趕到醫院，一個人靠在牆上痛哭失聲，哭著說「大媳婦懷孕不到4個月，上個禮拜才剛產檢，妻子已經來不及看到孫子.....」。洪先生說，他的太太與蔡姓女子是多年好友，經常相約出遊，想不到竟然共赴黃泉。

死者之一的60歲溫姓婦人，到院前就已經沒有生命跡象，被送到蘇澳榮民醫院；她的丈夫華男重傷，送羅東博愛醫院也傷重不治，夫妻同時在這場車禍中喪生。

死者大多坐左後方5到7排 車出隧道時速僅40

這起遊覽車撞山壁意外，39名傷者中有11人重傷，由於車輛重撞山壁，左後方撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第5到7排，司機聲稱剛開始出隧道時時速約40，後來下坡又轉彎路段，踩不到煞車，車速變得愈來愈快，開去撞山壁才止住。

遊覽車游姓司機到博愛醫院時，詢問關心乘客的狀況，他對醫護人員說，出隧道口時原本時速只有40公里，遇到下坡及過彎路段，因為踩不到煞車，車速才變得愈來愈快，因為煞不住很緊張，隨車小姐不斷安撫他，最後撞上山壁邊坡又撞上護欄。

82歲乘客林景仁說，遊覽車連續過彎，在第一、二個彎道速度就滿快的，車子感覺要翻過去了，第三個彎的時候也很急，「我就想說完了」，後來車子就直接撞上山壁，車體撞破一個大洞，有幾個人彈出來，聽司機說煞車失靈，不清楚車禍原因，他坐在右邊第五排，傷亡最嚴重的是左後半段。

警方說，因為車輛的左後方重撞破了大洞，衝擊力道最大，死者大部分坐在第五排到第七排，有的直接被拋出車外掉到路旁水溝，座椅也噴飛一片狼藉，5人頭破血流，沒了心跳呼吸。遊覽車的行車紀錄最終時速是45公里，剛開始的時速應該不快，意外事故正調查中。