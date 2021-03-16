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Podcast也成中共認知戰工具 恐變爭議訊息溫床

中央社台北16日電
網路電台Podcast是熱門新興媒體，但國安人士透露，中共已將對台認知作戰觸角伸向Podcast，憂心成爭議訊息溫床。（示意圖／Pixabay）
網路電台Podcast是熱門新興媒體，但國安人士透露，中共已將對台認知作戰觸角伸向Podcast，憂心成爭議訊息溫床。（示意圖／Pixabay）

網路電台Podcast是熱門新興媒體，但國安人士透露，中共已將對台認知作戰觸角伸向Podcast，憂心成爭議訊息溫床。學者建議，最佳因應方式，就是加強民眾媒體識讀能力。

國安人士指出，中共在運用「融媒體」對台進行認知作戰時，有多種管道。例如人民日報等中媒，會在臉書（Facebook）、推特（Twitter）、影音網站YouTube及社群軟體Instagram等平台設立官方帳號，藉此提升資訊覆蓋範圍，達到引導輿論目的。

據公開資料，「融媒體」指的是以網路作為載體，將報紙、廣播、電視等具共通點及互補性的不同媒體，在人力、內容及宣傳上進行全面整合的新型媒體。

國安人士也表示，中共會將官方記者會、新聞稿「二次加工」成短影片，並發布在各社群平台的官方帳號，以提升宣傳力道。此外，中共還會培養台籍網紅，讓他們自詡為中國人，並製作指稱「兩岸即將統一」等言論的影片。

不過除了上述方式外，國安人士近期也發現，中共逐漸將觸角伸到Podcast。

國安人士指出，台灣網友近來使用Podcast的互動數與留言數有大幅上升趨勢，然而Podcast卻沒有如臉書等平台的「社群守則」審查機制，加上中共已有運用Podcast進行認知作戰的跡證，憂心相關平台恐成為中共對台散播爭議資訊、誤導閱聽眾認知的溫床。

國安人士表示，例如中共官媒「中國國際廣播電台」已在Podcast開設多達158個節目，居中媒開設Podcast節目數量之冠，並以「兩岸青年派」、「兩岸尋訪」等Podcast節目，藉「兩岸一家親」名義，進行改變台灣民眾對中負面印象的宣傳。

除了官媒製播的宣傳性Podcast節目，國安人士提到，中共也會透過自媒體的形式，以「中配」等身分開設Podcast帳號，製作、播放批評台灣政府、施政團隊等「涉台內容」的節目。

研究中共利用「融媒體」對台認知作戰的國防安全研究院政策分析員劉姝廷，近日接受中央社記者採訪時指出，台灣已經籠罩在「資訊戰」的脈絡下，目前學界都還在研議如何進一步因應中共持續變化的認知作戰攻勢。雖然目前台灣民眾普遍對涉中議題都已有警覺心，但也不應忽略中共擁有資金等可持續進化認知作戰能力的資源。

劉姝廷也建議，「擁有辨識的能力，也是很重要的防範方式」，在目前無法一次性防範中共對台認知作戰攻勢的情況下，讓民眾加強媒體識讀能力，學會分辨、進一步查證從網路獲得的資訊，是當前重要的工作。

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