台北市動物園紅猴合作脫逃？牠趁機推開大門逃向樹林

紅猴男道的照片。取材自台北市立動物園

台北市立動物園 非洲動物區的紅猴「男道（公）」，在昨天約11時5分左右，趁著保育員驅趕另一隻逃脫的紅猴時，紅猴「男道」推開沒扣緊的門栓奪門而逃，目前還下落不明，動物園正分頭持續搜尋中，也呼籲民眾若發現紅猴的蹤跡，請立即與台北市立動物園聯絡。

由非洲動物區趁隙脫逃的紅猴「男道」，是2012年在台北市立動物園內出生的雄性個體，年齡為8歲又7個月大。

動物園表示，昨天上午約11時5分左右，保育員準備清洗紅猴欄舍場地時，1歲又7個月大的紅猴「儒安（公）」，在保育員打開內舍門的瞬間，衝出至工作走道，保育員見狀趕緊上前想要將「儒安」驅趕回欄舍內，卻沒料到待在另一邊角落的「男道」，卻趁機推開大門溜出去。

動物園表示，在「男道」脫逃後，先沿著作業道路跑到沙澳區無尾熊戶外活動場旁，接著就往後方樹林逃逸。保育員立即用對講機通報，不過紅猴竄入樹林後便消失蹤影。

動物園表示，紅猴是群居的日行性動物，雄猴的頭體長約85公分，體重約7至13公斤，主要在地面活動，也擅常爬樹，是靈長類動物中移動最迅速的物種，發現危險時會躲到樹上或快速逃走，遇到衝突時也會跑開，通常不太會使用武力解決。

動物園提醒，目前「男道」雖然逃家在外，但初步評估對民眾、動物和環境尚無危害風險，請社會大眾不用恐慌。若民眾有發現紅猴「男道」的蹤跡，請保持安全距離。

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