中研院發現 染疫難易與基因有關

台灣 15日新增5例境外移入新冠肺炎 確診個案，分別為菲律賓4例（案987、989、990、991），和法國入境1例（案988）。其中，案989為自菲律賓戒送回台的通緝 犯，3月12日回台後於看守所居家檢疫，並安排採檢後確診，為台灣第二例確診的國外通緝犯。

至於案988為法國籍50多歲男性，為案982同事，今年1月12日來台工作，檢疫期滿及自主健康管理至2月3日後進入社區30多天後，3月13日通知為案982接觸者，採檢確診。

指揮中心發言人莊人祥說，該案3月12日自費採檢為陰性；確診的核酸檢測Ct值38，IgM和IgG皆陽性。而他與案982為工作搭擋，皆從法國來台工作，無法排除互相感染的可能性，但在台灣感染機率很低。

此外，中研院院士、生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄的團隊，發現人體ACE2受體中的6個突變點，與新冠肺炎病毒的S蛋白相遇時，結合力特別差，有這些基因突變的人，不容易染上新冠肺炎，另外3個突變點，則讓人體特別容易被感染。

相關研究已被國際期刊接受，尚未刊出，李文雄是在14日受邀到台南一中演講時作上述表示。

李文雄說，ACE2在人體有穩定⾎壓與內分泌等功能，團隊是利用螢光素酶標記的方式，找出ACE2上的9個突變點，會影響與病毒S蛋白的接合，其中3個會讓人體細胞與病毒親合力增加1.4到1.8倍，也就是容易感染病毒，另外6個則讓親合力下降到只有一半，甚至趨近於零，不容易或不會感染。