台首批AZ疫苗最快下周開打 8種人要注意

針對歐洲多國停打AZ疫苗，指揮中心強調目前血栓事件數共37件，沒有高於背景值。圖為荷蘭停打AZ疫苗前，老人接種的情形。（歐新社）

歐洲傳出施打AZ疫苗 後血栓事件，多國緩打，德國 15日也宣布暫停施打措施。台首批11萬7千多劑AZ疫苗即將完成封緘，第一線醫護人員最快下周接種，為讓民眾安心，指揮中心15日公布該疫苗接種注意事項，3類對象不建議施打，4類對象經醫師評估才可施打，以及急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者（感冒），應暫緩施打。

德國15日宣布暫停施打AZ疫苗，成為最新一個因擔心副作用而暫拒該疫苗的歐洲國家。但世界衛生組織與歐洲藥品管理局（EMA）均已表示，沒有證據顯示疫苗和血栓事件有關，並呼籲可繼續使用。

荷蘭、愛爾蘭也在14日宣布停打AZ疫苗，其他採取類似行動的歐洲國家還有丹麥、挪威、保加利亞、冰島，義大利與奧地利等數個歐洲國家則停止使用某些批次的AZ疫苗。

但上周喊停的泰國在16日恢復施打AZ疫苗，總理帕拉育及內閣成員將率先接種。南韓總統府青瓦台也表示，總統文在寅與夫人將於23日接種AZ疫苗，藉此平息民眾對疫苗安全性與效用的疑慮。

指揮中心發言人莊人祥說，根據AZ公司所發布新聞稿，歐洲與英國已打1,700萬劑，發生15件深度靜脈栓塞、22件肺動脈栓塞，共37件，並沒有高於背景值。至於疫苗接種後若有不良反應該如何處置、何時採檢？莊人祥說，正在建置建議指引。

此外，奧運 國家代表隊選手與教練等團隊即將出國，指揮中心將運動選手也列為第一優先施打對象，副指揮官陳宗彥15日帶隊前往國家訓練中心，向奧運選手詳述疫苗施打流程和注意事項。

莊人祥說，根據食藥署提供疫苗仿單，對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑之後出現嚴重過敏者、18歲以下的青少年，這3類不宜接種AZ疫苗。血小板減少或任何凝血異常者、免疫功能不全者、懷孕或可能懷孕者、正在哺乳的女性，應由醫師謹慎評估施打效益及風險後，再決定是否接種。有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，例如感冒，則應暫緩施打。