美台飛彈防禦合作層次提升 學者：天弓3是關鍵

天弓三型防空飛彈。圖／取自中科院官網

中國民國國防部 公開宣示將與美軍共同建構聯合飛彈防禦機制，國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲昨日表示，此舉顯示國防部將這項議題的「戰略模糊」轉為「有限清晰」，而台灣 研發的天弓三型高高空反飛彈系統已近成熟，提供台美共同反彈道飛彈更高層次的合作平台，兼顧了台灣本土防衛與美軍前進基地的飛彈防禦。

台國防部公開提及台美「整體空中及飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defence，INAD）」等聯合防空交流必須持續執行以應對中共 陸續換裝東風17、21、100等新式導彈。蘇紫雲認為相關合作有幾個特點可以觀察。

他表示，首先，台方此舉象徵戰略模糊轉為有限清晰。中華民國國防部向來較為低調，以 「戰略藝術」肆應特殊國際政治環境。但美方近兩年傾向公開與台灣的軍事交流，例如軍艦穿越台海等行動往往由第七艦隊甚至船艦本身的社群媒體公開，等同戰術單位便可公開此種 「旗幟展現」(show the flag)的戰略作為。 同時，美國自2020年 「國防授權法」(NDAA)中編列 「太平洋嚇阻倡議」(PDI)的重點就是強化第一島鏈國家的飛彈防禦，在美國會資金挹注下，印太司令部也有更多「家底」可與台國軍深化合作。

蘇紫雲進一步表示，其次，台美飛彈防禦合作被提升到戰略層次。近20年來台飛彈防禦在跨國合作上定位為戰區層面，愛國者系列主要就是低空層的終端防衛，而部署在新竹樂山被暱稱「樂山大佛」的「鋪路爪」長程預警雷達，則擔任預警及情報分享的功能。但隨著中共各類中長程飛彈的增加，美國除退出 「中程核武協議」(INF)、 「開放天空」(Open Sky)兩項核武管理機制，就是要對應中共的威脅，而台灣享有地緣位置也就被凸顯，因此合作的重要性增加。

蘇紫雲表示，台美此一合作的第三個特點或可稱為 「大氣邊緣合作」。由科技面觀察，中共新式飛彈的威脅特性不在於打擊距離，而在於彈道特性。

他說，東風21向來稱為 「關島快遞」，美軍也早已建構防禦能量。但新加入戰局的東風17屬於高音速 「乘波載具」((hypersonic glide vehicle，HGV)，彈頭段將在大氣邊緣以「水漂彈道」前進，躲避反飛彈系統的彈道預測與攔截。而東風100則很可能是全新品種的 「混合彈道」(hybrid trajectory)飛彈，以固態火箭推至大氣邊緣，在釋放出衝壓引擎推進的巡弋飛彈，有較高機會攻擊移動的水面目標，也就是將中國的 「區域拒止」戰略由第一島鏈推進至第二島鏈，以遲滯美軍航艦群。

他説，由東風-17，東風100公開圖項研判，旗推進火箭尺寸應該都只能使酬載段加速至 「第一宇宙速度」，也就是在大氣層邊緣的 「卡門線」作業。

蘇紫雲認為，台灣中科院自製的 「天弓3」高高空反飛彈系統已近成熟，台美此番的戰略合作，因此可說由低空層的20公里高度拉高至100公里的大氣邊緣作戰。兼顧了台灣本土防衛與美軍前進基地的飛彈防禦。