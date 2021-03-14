我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸政變以來最血腥一天 3/14至少39人喪命

紓困金助攻 比特幣又創新高 衝破6.1萬美元大關

美台飛彈防禦合作層次提升 學者：天弓3是關鍵

記者洪哲政／台北報導
天弓三型防空飛彈。圖／取自中科院官網
天弓三型防空飛彈。圖／取自中科院官網

中國民國國防部公開宣示將與美軍共同建構聯合飛彈防禦機制，國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲昨日表示，此舉顯示國防部將這項議題的「戰略模糊」轉為「有限清晰」，而台灣研發的天弓三型高高空反飛彈系統已近成熟，提供台美共同反彈道飛彈更高層次的合作平台，兼顧了台灣本土防衛與美軍前進基地的飛彈防禦。

台國防部公開提及台美「整體空中及飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defence，INAD）」等聯合防空交流必須持續執行以應對中共陸續換裝東風17、21、100等新式導彈。蘇紫雲認為相關合作有幾個特點可以觀察。

他表示，首先，台方此舉象徵戰略模糊轉為有限清晰。中華民國國防部向來較為低調，以 「戰略藝術」肆應特殊國際政治環境。但美方近兩年傾向公開與台灣的軍事交流，例如軍艦穿越台海等行動往往由第七艦隊甚至船艦本身的社群媒體公開，等同戰術單位便可公開此種 「旗幟展現」(show the flag)的戰略作為。 同時，美國自2020年 「國防授權法」(NDAA)中編列 「太平洋嚇阻倡議」(PDI)的重點就是強化第一島鏈國家的飛彈防禦，在美國會資金挹注下，印太司令部也有更多「家底」可與台國軍深化合作。

蘇紫雲進一步表示，其次，台美飛彈防禦合作被提升到戰略層次。近20年來台飛彈防禦在跨國合作上定位為戰區層面，愛國者系列主要就是低空層的終端防衛，而部署在新竹樂山被暱稱「樂山大佛」的「鋪路爪」長程預警雷達，則擔任預警及情報分享的功能。但隨著中共各類中長程飛彈的增加，美國除退出 「中程核武協議」(INF)、 「開放天空」(Open Sky)兩項核武管理機制，就是要對應中共的威脅，而台灣享有地緣位置也就被凸顯，因此合作的重要性增加。

蘇紫雲表示，台美此一合作的第三個特點或可稱為 「大氣邊緣合作」。由科技面觀察，中共新式飛彈的威脅特性不在於打擊距離，而在於彈道特性。

他說，東風21向來稱為 「關島快遞」，美軍也早已建構防禦能量。但新加入戰局的東風17屬於高音速 「乘波載具」((hypersonic glide vehicle，HGV)，彈頭段將在大氣邊緣以「水漂彈道」前進，躲避反飛彈系統的彈道預測與攔截。而東風100則很可能是全新品種的 「混合彈道」(hybrid trajectory)飛彈，以固態火箭推至大氣邊緣，在釋放出衝壓引擎推進的巡弋飛彈，有較高機會攻擊移動的水面目標，也就是將中國的 「區域拒止」戰略由第一島鏈推進至第二島鏈，以遲滯美軍航艦群。

他説，由東風-17，東風100公開圖項研判，旗推進火箭尺寸應該都只能使酬載段加速至 「第一宇宙速度」，也就是在大氣層邊緣的 「卡門線」作業。

蘇紫雲認為，台灣中科院自製的 「天弓3」高高空反飛彈系統已近成熟，台美此番的戰略合作，因此可說由低空層的20公里高度拉高至100公里的大氣邊緣作戰。兼顧了台灣本土防衛與美軍前進基地的飛彈防禦。

台灣 國防部 中共

上一則

福建開大門 讓台資變中資 已有2家轉變身分

延伸閱讀

戰略模糊不再？美台聯合防禦中共導彈

戰略模糊不再？美台聯合防禦中共導彈
美國防部投資黑名單遭暫時停止 小米：感到欣慰

美國防部投資黑名單遭暫時停止 小米：感到欣慰
「讓孕婦為我們上戰場」名嘴譏美軍女力當道 將領譴責

「讓孕婦為我們上戰場」名嘴譏美軍女力當道 將領譴責
中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊

拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊