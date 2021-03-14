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陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

記者蔡晉宇／台北報導
台灣前總統陳水扁(中)與黃芳彥(左)私交甚篤。圖／報系資料照
台灣前總統陳水扁(中)與黃芳彥(左)私交甚篤。圖／報系資料照

台灣前總統陳水扁今天在自己主持的廣播節目「有夢上水」回憶前陣子過世的好友黃芳彥。陳水扁透露，黃芳彥最後給好友們的Line訊息，是兩首歌曲，分別是施文彬的「再會啦心愛的無緣的人」，和蘇格蘭詩歌「友誼地久天長」，但不覺得這是黃的告別訊息，黃也會一直在自己心中。

陳水扁回憶，台灣2003年對抗SARS期間，當時黃芳彥擔心醫護人員害怕，不去專責醫院工作，自己率先入住空軍總醫院專責醫院，不僅親上第一線，甚至已經寫好遺書，展現生死與共的決心，如此勇氣令人至今難忘，希望歷史要給黃芳彥一個公道。

陳水扁指出，當時台灣尚搞不清楚是什麼SARS，也為此付出極大代價；這回新冠肺炎能防治有成，要感謝對抗SARS的寶貴經驗。陳水扁說，和平醫院封院是對是錯，至今還是意見分歧，但黃芳彥身為總統醫療小組召集人，為此提出建議且奔走第一線，是確確實實的抗SARS無名英雄。

陳水扁也透露，黃芳彥過世前最後一次傳給好友的訊息，是傳來兩首歌；但自己認為，黃芳彥傳來這兩首歌的用意並非告別，而是盛讚友情，相信不論黃離開多久，仍會在自己心中，「我相信這不是他的告別」。

黃芳彥 陳水扁 台灣

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