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美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

戰略模糊不再？美台聯合防禦中共導彈

記者洪哲政／台北報導
台國防部宣示就中共東風17、21、100等新式導彈威脅持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，台美「整體空中及飛彈防禦」等台美聯合防空交流，須持續執行。圖為美台合作部署的新竹樂山的長程預警雷達。圖／取自Google Earth
台國防部宣示就中共東風17、21、100等新式導彈威脅持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，台美「整體空中及飛彈防禦」等台美聯合防空交流，須持續執行。圖為美台合作部署的新竹樂山的長程預警雷達。圖／取自Google Earth

中華民國國防部公開表示，面對中共陸續換裝東風17、21、100等新式彈道飛彈，威脅已擴張到第二島鏈外，國防部須持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，台美「整體空中及飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defence，IMAD）」等台美聯合防空交流，須持續執行。

東風100等彈道飛彈，威脅主要並非針對台灣，而是關島等美國戰略目標，台國防部作此宣示，等同證實將與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。為因應突發狀況，參謀總長黃曙光去年下旬即下令國軍各作戰區翔實檢討防空戰備部隊編組、兵力及戰術位置。

台國防部編列預算預計今年派員赴美進行防空交流，但美國本土新冠肺炎疫情未解，去年是以視訊連線進行，朝野立委對此項出國預算有意見。國防部為爭取成行，不惜「犧牲」戰略模糊政策，強調視疫情趨緩後即列為優先執行項目。

台國防部表示，台美聯合防空交流自民國89年起執行，為台美雙方重要軍事合作項目，針對印太地區空中及飛彈防禦安全合作事項，與中共導彈威脅發展等議題，每年由參謀本部作戰參謀次長室助理次長率隊，赴美軍整體防空戰略、戰術與作戰等單位進行觀摩研討，地點及對象隨年度重要議題調整，因此沒有固定會議名稱，且因事涉「整體空中及飛彈防禦」軍事交流事項，因此以「年度防空交流」稱之。

台國防部表示，歷年防空交流，曾赴美東、美西及夏威夷各處整體防空戰略、戰術及作戰單位，與美軍防空作戰專家進行交流，分就導彈、飛機、無人機等威脅反制作為及發展實施研討，所獲成果運用於建軍規畫、監偵預警及指揮管制各面向，具實質效益。

台國防部說，去年因新冠肺炎疫情影響，國防部派員赴美行程取消，以視訊及台美聯合防空研討會進行研討，但視訊無法進行機密研討。

國防部表示，近期台海情勢嚴峻，中共陸續換裝新式導彈如東風17、21、100型等，威脅已擴張到第二島鏈外，另無人機威脅發展迅速，勢必形成不可忽視的不對稱作戰方式，國防部須持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，台美聯合防空交流必須持續執行。

國防部 疫情 中共

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