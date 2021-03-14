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台陸軍披露本島西部作戰區 3大地下指揮所運作中

記者洪哲政／台北報導
六軍團龍山營區疑地下指揮所外觀。圖／取自Google Earth
六軍團龍山營區疑地下指揮所外觀。圖／取自Google Earth

中華民國國防部日前首度披露國軍近年來以「重慶14號」為名整建完成的地下指揮所，除本島的龍山營區、崑崙營區與泰山營區外，金防部、馬防部與東引指揮部地下指揮所，也預計在今年由中科院完成相關護設備的強化與更新。

台國軍2009年以「重慶14號」專案為名，原預計在2006年前，將國軍五大作戰區指揮中心地下化，並配合陸軍、海軍、空軍、參謀本部、防空飛彈指揮部與資電作戰指揮部，將通信設備與戰管設施全數更新、構連，總耗資約40億元(新台幣，下同，約1.4億美元)，在本、外島建構新穎的戰管體系。

台國防部在2021年預算中為六、八、十軍團作戰區地下指揮所編列後續維持與化學防護系統經費近4000萬元，軍方強調主要是進行地下指揮所各建置系級及設施必要的檢、清潔、檢、調整或更換定更件與劣化件等預防保養及非計畫性維修。

國民黨立委馬文君提案表示，陸軍辦理各軍團地下指揮所工程與機電保養委製案預算列名實不符，她主張針對陸軍司令部後勤及通資業務項下的軍事裝備設施養護費3141萬5000元，凍結1000萬元。

馬文君說，軍團地下指揮所重慶專案前年已全數完工，缺失改進仍在執行，但沒多久現在又要編列3000多萬元去作地下指揮所機電工程的保養、委製與委修。工程前年才完工，不可能所有東西都過保固，她提醒軍方表示，好不容易執行十餘年後地下指揮所工程全數完工，但若缺改項目尚未完成，一定要要求廠商作好，而不是另編預算進行缺改。她說，之前工程作得並不好，陸軍應對所需預算完整說明。朝野最後決議凍結1000萬元，經書面報告同意後始得動支。

根據陸軍司令部公布的資料，2021年六、八、十軍團作戰區地下指揮所後續維持經費、工程主體、電氣設施維護，需2507萬餘元；而各指揮所化學防護系統等設施維護保養及非計畫性故障維修作業，需1196萬元。

陸軍司令部說，相關經費主要用於提供各建置系統及設備必要的檢、清潔、校、調整或更換定更件與劣化件等預防保養及非計畫性維修服務。

而公布的地下指揮所，分別是六軍團龍山營區、十軍團崑崙營區、八軍團泰山營區。而金防部、馬防部與東引指揮部則將進行化學防護系統維護。計畫中並未出現澎防部。位於馬公港邊澎防部「莒光營區」遷移至東衛「拱北」，傳因地質問題，澎湖無法挖設地下指揮所。

預算 國防部 國民黨

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