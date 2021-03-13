紐時：台灣防疫有成如樂土 返鄉潮帶動經濟繁榮

紐約時報13日報導台灣防疫有成，有如一塊樂土。圖為台灣街上民眾大多配戴口罩。（記者潘俊宏／攝影）

2019冠狀病毒疾病導致全球經濟與生活步調大亂，紐約時報形容防疫有成的台灣 有如一塊樂土，YouTube共同創辦人陳士駿等長年旅居海外的民眾紛紛返鄉，帶動經濟繁榮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 爆發一年多來，台灣通報確診病例不到1000例，僅10名患者死亡。報導寫道，台灣防疫有成，民眾生活在沒有疫情恐懼的環境中，成為吸引海外人士返國的賣點。

台中鹽之華法式料理廚房主廚黎俞君說，去年秋季以來，顧客提前一個月預訂才有座位，「台灣有陣子感覺有點空虛，很多人移居海外，偶爾才回國一趟。現在，那些偶爾見到的客人中一部分已搬回來了」。

疫情期間遷居者大多是僑胞和雙重國籍人士，他們包括商人、學生、退休人員及台裔美籍餐館老闆兼作家黃頤銘（Eddie Huang）等知名人物。

根據移民主管機關數據，2020年入境台灣的國人比出境多27萬左右，是2019年淨流入量約4倍。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，台灣幾乎不讓外籍人士入境，但持有「就業金卡」的外國特定專業人才例外。政府在疫情期間積極延攬海外人才，2020年1月31日以來核發逾1600張就業金卡，是2019年的4倍多。

42歲的台裔美籍企業家陳士駿（Steve Chen）是首位取得就業金卡的人，他與妻子、兩個小孩2019年從美國舊金山遷居回台。2019冠狀病毒疾病大流行後，他在矽谷許多朋友跟進返台，台灣人才外流出現逆轉。

陳士駿說，矽谷有願意冒險的企業家、願在他們創業初期給錢的投資人，整個關係鏈現在都回流台灣了，「我覺得這是科技業黃金年代，政府也明白現在應該要把握機會」。

疫情期間返鄉國人激增，以致短期租屋市場吃緊。一名地產業者估計，2020年有意在台租屋的僑胞與雙重國籍者人數是近幾年2倍。

海外民眾湧入有助台灣成為2020年全球少數成長的經濟體，且表現名列前段班。疫情爆發之初，台灣經濟短暫走弱，但2020年第4季國內生產毛額（GDP）年增率直逼5%。行政院主計總處預測2021年經濟成長4.6%，創7年來新高。

台灣並非所有產業都欣欣向榮，航空公司、飯店和旅遊業者等仰賴跨國旅行生意的產業就飽受衝擊。但台灣出口已連8個月正成長，反映電子設備與半導體需求暢旺。

國內旅遊也掀起熱潮。原本習慣搭短程飛機赴日本或東南亞的民眾轉而探索台灣風光，日月潭和阿里山等熱門景點人滿為患，台中近郊有家高檔飯店到7月底都一床難求。

在台灣如想見識疫情下生活樣貌，可到頻繁量體溫與雙手消毒的邊境。拜疫情調查扎實、入境旅客檢疫嚴格所賜，新型冠狀病毒在台灣幾乎不見蹤跡，民眾也不怎麼擔心。

台灣的餐廳、酒吧與咖啡廳平日高朋滿座，顧客口沫橫飛；辦公大樓一片忙碌，校園內迴盪沒戴口罩的孩童喊叫與笑聲。2020年10月，台北舉辦年度同志遊行，估計13萬人湧上街頭，處處可見彩虹口罩，社交距離則不太受重視。

許多人納悶台灣「疫情局外者」地位還能保持多久，特別是多國積極施打2019冠狀病毒疾病疫苗 的情況下。

報導寫道，台灣官員採購並分配2019冠狀病毒疾病疫苗的速度緩慢，部分原因在於疫苗接種需求很低。首批英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗3月上旬已運抵台灣，醫護人員為優先施打對象。