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過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

記者陳婕翎／台北報導
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

因丹麥發生接種AZ疫苗後血栓不良事件，目前多國緩打，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，這支疫苗仍然安全，可繼續使用，AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。

台大兒童醫院院長黃立民表示，AZ疫苗急性反應與其他疫苗雷同，全身不舒服、發燒一半副作用較少，但過敏反應比例較RNA疫苗多，約二至三成，目前原因不明，研判與該疫苗是腺病毒載體病苗，注入身體的蛋白質較多有關。

黃立民說，RNA疫苗注入體內的蛋白質僅一種，但AZ疫苗會注射七至八種蛋白質到人體，目前所有新冠疫苗都還在觀察是否有罕見副作用，如接種後出現的血栓、脊髓炎是否與新冠疫苗有關連性，都還在調查，無法馬上下結論。

黃立民表示，AZ疫苗過敏反應輕則皮膚癢、臉浮腫，重則可能出現30分鐘內的急性休克，雖發生率低於十萬分之一，但有食物過敏史、接種過敏史，尤其接種其他疫苗曾急性休克者，接種後應在院觀察30分鐘無異狀再返家。

做為第一順位優先接種對象的醫護人員，對於AZ疫苗信心始終不足，各界關注目前AZ疫苗可能的副作用是否包括不可逆的永久傷害？黃立民表示，國外確實有發生脊髓炎不良事件者，但據了解恢復狀況還不錯。

指揮中心發言人莊人祥表示，全國醫療院所33萬名醫護接種意願調查3月15日完成，醫護接種AZ疫苗意願調查出爐就會對外說明，至於怎樣才代表意願低？莊僅說，因國內可接種的疫苗種類模式很多元，還沒有下結論。

疫苗 過敏 歐盟

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