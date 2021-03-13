摺棉被也算 作家羅列10大「浪費時間」壞習慣

每個人的時間都是有限的，要有效的利用時間，就必須改善容易浪費時間的習慣。圖片來源／ingimage

雖然說一天有24個小時，但每個人或多或少，都碰過感覺沒做多少事情，時間卻在不知不覺中花光的經驗。日本作家古川武士近日就在媒體「lifehacker」披露，羅列出10大「浪費時間」而必須立刻停止的習慣，呼籲大家應該更有效的利用有限的光陰。

1.摺棉被

過往有許多社會賢達，宣揚「早起摺棉被」是讓自我成長的第一步，並主張除了整潔考量外，還可以讓心裡獲得成就感。但是，不管有沒有折棉被，實際上對一整天活動，影響都是微乎其微的。而每天睡醒之後，花五分鐘在摺棉被上，一周就會耗掉30幾分鐘，一年約浪費30多小時，累積起來其實相當驚人。

2.點擊「安全地移除硬體」才拔USB

在過去的年代，確實在插拔USB時，不透過「安全地移除硬體」電腦指令就直接動作，有可能造成資料上的損失。然而隨著科技進步，現在的軟硬體都不可同日而語，因此除非是比較特別的傳輸裝置，否則已經沒必要再費心點選「安全地移除硬體」了。

3.開啟訊息通知

現在的社群網站 多半都有通知功能，只要誰發文、按讚之類的，馬上就會跳起通知。雖說是為了方便，然而去確認這些訊息，不只是很可能浪費掉短暫的時間，更是容易打斷自己的注意力，讓已經渙散的自己重整，浪費掉更多的時間。務必做好自制，如規定每個小時察看一次通知，才能避免時間的浪費。

4.一心多用

繁忙的現代生活，難免需要一心多用。如果是「認知作業」與「非認知作業」一起進行，例如開車同時聽音樂、健身 同時追劇等等，那便沒什麼大問題。然而如果同時進行一個以上的「認知作業」，就很容易大腦中兩件事情攪在一起，因為搞混哪個是哪個而不得不逼自己重整，影響做事效率。

5.MAIL寫得太長

無論跟同事聯絡，還是對外交涉，總是容易碰到要寫MAIL的場合。為了保持禮貌，難免在內容上斟酌用詞，或是加入一些禮貌性的問候語。不過其實重點還是在內容，因此MAIL簡潔即可，而且更能歸納出重點所在，幫助自己也幫助對方省下時間。

6.漫無目標地逛網頁

一下看影片，一下滑臉書，一下搜購物網站…在網路上東跑西跑，每次告訴自己「再看一下就好」，每次都不只再看一下而已，像這樣的經驗或許不少人都曾有過。要改善這個毛病，或許可以嘗試「番茄工作法」，確實要求自己每工作20分鐘休息10分鐘，或者乾脆短暫封鎖會讓自己分心的網站，等工作告一段落時再開啟。

7.找尋更好用的App

現在手機 方便，能玩遊戲，能處理日常、工作上的問題。不過很多App用著用著，偶爾總會覺得「有沒有更好用的呢」而又到GOOGLE商店中搜索。實際上除非有太嚴重的問題，不然App都是用得還順即可，在茫茫的程式堆中想找出「最好用」的那個，又要下載、安裝，都會浪費掉許多時間。

8.睡眠時間不規律

想要有好的工作效率，就必須先有好的睡眠品質。睡眠不規律，會造成疲勞、注意力渙散、容易生病等諸多問題。而3C產品所發出的藍光，就是會影響睡眠的元兇之一。越接近就寢時刻，就越該避免使用3C產品，如此才能培養出早睡早起，規律睡眠的好習慣。

9.對要求來者不拒

人的能力是有極限的，再怎麼厲害的人，也不可能面面俱到。切勿忘記對你而言，你自己的時間是非常珍貴的資源，助人雖然是件美德，但也不需要為此把自己燃燒殆盡。反而若是不加節制，對所有要求都來者不拒，最後只會把自己搞壞，什麼也幫不到而已。

10.立下太多計畫細節

或許你也是個精打細算，凡事都經過審慎考慮而後行的人。謹慎可能不算壞事，但如果什麼小事都要斤斤計較，反而會浪費掉太多的時間，因此最好做出資源分配，面對沒那麼重要的事情時，隨遇而安即可。