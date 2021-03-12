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美已施打逾1億劑新冠疫苗

歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論

記者陳婕翎／台北13日電
台灣衛福部長陳時中。本報資料照片
台灣衛福部長陳時中。本報資料照片

因丹麥發生接種AZ疫苗後血栓不良事件，目前多國緩打，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，這支疫苗仍然安全，可繼續使用，但建議應在AZ疫苗加註嚴重過敏的可能副作用警語，對此，指揮中心指揮官關陳時中表示，有需要會和專家討論。

陳時中今上午出席「第91屆國醫節、第13屆台北國際中醫藥學術論壇」為活動致詞，會前接受媒體聯訪時被問及台灣是否跟進AZ疫苗加註警語，陳時中表示，需由專家委員會決定，同時強調如果證實有相關可能副作用，藥品仿單及民眾接種前確實應享有被告之權利。

指揮中心表示，不研判黃種人血栓風險低，且目前沒有證據說明血栓與接種疫苗有關，所以不會禁止血栓病史者接種，但我感染科權威黃立民提醒，有血栓病史者不建議打AZ疫苗，對此，陳僅說，是否將血栓病史者納入不可施打AZ疫苗對象，需要視接種防治專家小組共識決定。

陳時中也提及，所有疫苗要開打前都要觀察其他國家接種狀況，若有些國家宣布開打後決定中途停打，就會需要觀察期，決定何時復打，以去年流感疫苗含韓國不良事件後，新加玻停打為例，才需要一個禮拜的觀察期。

做為第一順位優先接種對象的醫護人員，對於AZ疫苗信心始終不足，據指揮中心調查，目前醫護願意施打AZ疫苗約三至四成，陳時中表示，台灣完整醫護接種AZ疫苗意願調查將於3月15日出爐，一但發現接種意願過低，不排除蔡英文總統帶頭接種拚信心可能性。

針對國際奧委會表示將提供選手中國製疫苗，台灣選手是否可能會接種中國製疫苗，陳時中說，已經安排選手使用第一劑疫苗，「選手會打好才出去」。

流感疫苗 陳時中 台灣

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