中國沒收香港民主 馬英九：宣告一國兩制正式死亡

中國 全國人大通過修改香港 選制，落實愛國者治港，被解讀沒收香港民主。前總統馬英九12日表示，這宣告中共前總書記鄧小平1982年所提的「一國兩制」構想死亡、正式進入歷史，他感到非常遺憾。

陸委會主委邱太三表示，中國此舉違背任何一個民主自由法治國家的選舉制度，嚴重衝擊中國所做的各項承諾，國人應從中思考中國所做的任何承諾是否值得信賴。

國民黨主席江啟臣呼籲，北京 應確保香港的自由與民主化，才能夠得到香港民心，對中國沒收香港選制做法感到遺憾。國民黨智庫副董連勝文也說，香港人素質高，中國要讓香港長治久安，推動民主直選是最好方法，也最符合香港人民期待。

中國全國人大通過「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，國務院總理李克強表示，（選制修改）決定很明確就是要堅持與完善「一國兩制」制度體系，始終堅持「愛國者治港」也是為確保「一國兩制」行穩致遠。

邱太三21日在立院受訪說，中國人大這次針對香港的選制做改變，嚴重違背他們先前承諾，選制改變違反原來要港人普選方向，特別是關於要經選舉委員會審查跟提名才能參選特首或立法會議員，這違背任何一個民主自由法治國家選舉制度。

邱太三認為，所謂愛國者治港，很顯然是設定必須做思想審查，這可能會衝擊香港言論自由，

媒體追問，香港情況對台灣來說是否是個借鏡？邱太三表示，中國對香港所謂的一國兩制，若完全都要由北京來設定政治框架，做嚴格思想審查，會嚴重衝擊中國所做的各項承諾，國人也應思考中國所做任何承諾是否值得信賴。