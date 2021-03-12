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許勝雄：待疫情告一段落 應是兩岸開始互動的時候了

記者林汪靜／台北即時報導
海基會12日下午舉行第11屆董監事第2次聯席會議。記者林汪靜／攝影
海基會12日下午舉行第11屆董監事第2次聯席會議。記者林汪靜／攝影

海基會代理董事長許勝雄12日表示，待疫情告一段落後，應該是兩岸開始互動的時候了，許勝雄認為，很多不必要的困擾與不必要的猜忌，其實對兩岸的和平穩定沒有幫助。

海基會12日下午舉行第11屆董監事第2次聯席會議，許勝雄在會前受訪時指出，台商在中國有10萬家台商，在中國有相當多的投資，而台灣一年對中國的出口占總出口量的43%左右。

同時，目前全球疫情狀況，大概到今年年中大多數人都能接種到疫苗，加上台灣與中國防疫成效佳，因此，許勝雄認為，有關兩岸商務經濟交流、人民的往來，其實都需要做更多的互動，等疫情告一段落後，兩岸應該要開始做互動。他還強調，很多不必要的困擾與猜忌，其實對兩岸的和平穩定都沒有幫助。

許勝雄提到，只要有利於兩岸和平穩定發展或有助於經濟的交流都可以做，沒有先後順序的問題。

此外，有媒體問到台商殷切期盼的防疫泡泡、縮短檢疫時程何時能實施？許勝雄表示，很多企業界朋友和他提到有關經濟（防疫）泡泡的問題，台商約有10萬家在中國投資，兩岸疫情防護效益也有目共睹，所以如何產生經濟泡泡做突破，兩岸政府真的要認真思考，他會把提議向上建議。

許勝雄說，兩岸如果健康發展，能在全球、亞洲區域有比較安全、比較好的環境，他希望大家發揮慈悲心與同理心，為兩岸經濟、產業發展，甚至兩岸的社會穩定發展，盡一份心力。

中國 疫情 防疫

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