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美中高層3月18日會面 台：已循例與美國溝通

記者陳熙文／台北報導
外交部發言人歐江安。記者陳熙文／攝影
外交部發言人歐江安。記者陳熙文／攝影

美國務院公布國務卿布林肯，以及白宮國安顧問蘇利文將於3月18日，在阿拉斯加與中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會面，中華民國外交部表示，已經循例在事前與美國進行溝通，並請美方在事後向台方簡報說明會談要情。

台外交部表示一向透過多元管道，密切關注區域情勢發展動態，以及各方高層官員對話情形，並與美方就各項議題隨時保持順暢溝通。因此，對於近期美、日、印、澳四方高峰會，美日、美韓高層會談等動態，外交部都予密切關注。

而對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問日、韓回程中，偕白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）預訂在3月18日於阿拉斯加與中方官員會晤，台外交部已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向台方簡報說明會談要情。

台外交部表示，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申「台灣關係法」與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場，日前布林肯也公開表示將邀請台灣出席民主高峰會。未來外交部也將持續與拜登政府的團隊持續密切合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 台灣關係法 布林肯

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