美驅逐艦芬恩號穿行台灣海峽 進行反潛直升機起降操演

第七艦隊新聞稿附帶影片，顯示配屬驅逐艦約翰·芬恩號的海上打擊中隊的反潛直升機曾進行起降操演。圖／取自第七艦隊新聞稿

台國防部 今(11)日表示，一艘美軍驅逐艦，航經台灣 由北向南行駛。美國 第七艦隊也證實，勃克級驅逐艦約翰·芬恩號（DDG 113）昨日穿行台灣海峽，疑執行反潛直升機起降操演。

根據美國第七艦隊臉書粉絲團貼文，通過美艦為勃克級驅逐艦芬恩號（DDG 113）。這是美國總統拜登就任，第三度美艦通過台海。

美軍第七艦隊今天發出新聞稿表示，所屬勃克級導彈驅逐艦約翰·芬恩號（DDG 113）在當地時間3月10日，按照國際法進行台灣海峽的例行過境。

第七艦隊表示，約翰·芬恩號在台灣海峽的過境，證明了美國對自由開放的印度太平洋的承諾。美國軍方將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和操作。

第七艦隊新聞稿附帶影片，顯示驅逐艦約翰·芬恩號曾進行直升機起降操演。

第七艦隊表示，約翰·芬恩號3月10日進行的例行行動。是第七艦隊計畫中的行動區域部署。而第7艦隊是美國海軍最大的前進部署艦隊，與35個海域國家保持互動並進行例行運作，同時執行維護印度太平洋地區發生自由與開放任務。

台國防部今天也發出新聞稿，指美艦穿行台灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台周邊海、空域相關動態，狀況均正常。