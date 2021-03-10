我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院過關 加蘭德將任聯邦司法部長

1.9兆紓困案眾院過關 拜登周五簽字生效

台灣鳳梨成日媒報導焦點 花花公子雜誌也摻一腳

中央社東京10日專電

台灣鳳梨在日本已成熱門話題，日本放送協會（NHK）今天早晚新聞都在報導，日前東京國際食品展更吸引日本各大電視台爭相採訪台灣館，連日本版花花公子雜誌也來摻一腳。

亞洲最大的食品展東京國際食品展9日在東京鄰縣千葉縣登場，台灣館展場有22家廠商展出，規模不大，卻吸引了NHK、東京電視台、朝日電視台等電視、日刊工業新聞前來採訪台灣鳳梨相關事宜，甚至連日本版花花公子雜誌（PLAY BOY）也來採訪。

NHK的記者採訪了台貿中心東京事務所所長陳英顯、駐日代表謝長廷。

NHK今天晨間新聞以長約2分鐘的時間報導台灣鳳梨在東京食品展亮相，內容包括日本採購商青睞台灣鳳梨，並報導在展場採訪謝長廷感謝日本朋友訂購台灣鳳梨的片段。

NHK今晚7時黃金時段新聞節目以台灣鳳梨為主題播出約4分半鐘的專題，內容包括中國3月1日禁止進口台灣鳳梨，總統蔡英文呼籲企業和消費者力挺農民，不到一週，預訂台灣鳳梨的數量約4萬噸，相當於去年一整年銷往中國的數量。

報導說，美國在台協會、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會都表態支持台灣鳳梨。在社群網站成為話題，「你今天鳳梨了嗎？」成為標語。

NHK報導，熟知兩岸局勢的日本神田外國語大學教授興梠一郎認為，這次中國禁止進口台灣鳳梨是中國對台灣施壓，當中國與加拿大、澳洲的關係惡化時，也是禁止進口這些國家的食品或農產品。中國企圖以商圍政，對經濟造成影響，以輿論逼對方與中國對話。

興梠指出，台灣鳳梨產地在台灣南部，是蔡總統所率領的執政黨民進黨支持者多的地區，或許中國是想在經濟上給予打擊，弱化蔡政府。

他表示，美國總統拜登與之前的川普政府一樣持續關心台灣事務，這是中國最厭惡的。這次鳳梨事件，美國很快表達力挺台灣，目前拜登政府的台灣政策全貌尚未明朗，中國非常警戒。

他還說，中國想用經濟達到政治目的，卻招致各國的反彈，這次台灣對中國的反彈力道也加強，中國得到反效果。如果中國不修正這種作法的話，外交上會愈來愈孤立。

NHK晚間新聞播報完台灣鳳梨的新聞後，網路上有網友說「吃完晚餐，還有宵夜喔」。今晚11時日本TBS電視台的新聞節目News23也要報導台灣鳳梨，請到東京大學教授松田康博講評。

TBS電視台今天傍晚已在招牌新聞節目「Nst」，播出了長約10分鐘的台灣鳳梨專題，並引用中央社報導內容指出，中國禁止台灣鳳梨進口的政治目的，逼台灣統一，引起台灣群情激憤趁機拓展海外銷路，日本民眾熱烈響應，日本超市為了應付消費者洽詢，忙得不可開交。

節目中還比較了台灣及菲律賓的鳳梨，主播及來賓試吃後一致稱讚台灣鳳梨好吃，強調「真的連心都能吃」。來賓稱讚蔡總統當超級業務員，以日文推特對日宣傳，「產地直送」的用語與日本零距離。

台灣 中國 日本

上一則

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

下一則

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

延伸閱讀

美中外交高層要談了 3/18阿拉斯加二加二會面

美中外交高層要談了 3/18阿拉斯加二加二會面
邊界危機重現！關押無證兒童2周已超過3千人

邊界危機重現！關押無證兒童2周已超過3千人
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
打擊科技巨頭添新血？拜登傳提名反壟斷學者加入FTC

打擊科技巨頭添新血？拜登傳提名反壟斷學者加入FTC

熱門新聞

台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視
南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病

南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
英變種病毒社區傳播失控 休士頓通過強制戴口罩

英變種病毒社區傳播失控 休士頓通過強制戴口罩