台灣鳳梨成日媒報導焦點 花花公子雜誌也摻一腳

台灣 鳳梨在日本 已成熱門話題，日本放送協會（NHK）今天早晚新聞都在報導，日前東京國際食品展更吸引日本各大電視台爭相採訪台灣館，連日本版花花公子雜誌也來摻一腳。

亞洲最大的食品展東京國際食品展9日在東京鄰縣千葉縣登場，台灣館展場有22家廠商展出，規模不大，卻吸引了NHK、東京電視台、朝日電視台等電視、日刊工業新聞前來採訪台灣鳳梨相關事宜，甚至連日本版花花公子雜誌（PLAY BOY）也來採訪。

NHK的記者採訪了台貿中心東京事務所所長陳英顯、駐日代表謝長廷。

NHK今天晨間新聞以長約2分鐘的時間報導台灣鳳梨在東京食品展亮相，內容包括日本採購商青睞台灣鳳梨，並報導在展場採訪謝長廷感謝日本朋友訂購台灣鳳梨的片段。

NHK今晚7時黃金時段新聞節目以台灣鳳梨為主題播出約4分半鐘的專題，內容包括中國 3月1日禁止進口台灣鳳梨，總統蔡英文呼籲企業和消費者力挺農民，不到一週，預訂台灣鳳梨的數量約4萬噸，相當於去年一整年銷往中國的數量。

報導說，美國在台協會、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會都表態支持台灣鳳梨。在社群網站成為話題，「你今天鳳梨了嗎？」成為標語。

NHK報導，熟知兩岸局勢的日本神田外國語大學教授興梠一郎認為，這次中國禁止進口台灣鳳梨是中國對台灣施壓，當中國與加拿大、澳洲的關係惡化時，也是禁止進口這些國家的食品或農產品。中國企圖以商圍政，對經濟造成影響，以輿論逼對方與中國對話。

興梠指出，台灣鳳梨產地在台灣南部，是蔡總統所率領的執政黨民進黨支持者多的地區，或許中國是想在經濟上給予打擊，弱化蔡政府。

他表示，美國總統拜登與之前的川普政府一樣持續關心台灣事務，這是中國最厭惡的。這次鳳梨事件，美國很快表達力挺台灣，目前拜登政府的台灣政策全貌尚未明朗，中國非常警戒。

他還說，中國想用經濟達到政治目的，卻招致各國的反彈，這次台灣對中國的反彈力道也加強，中國得到反效果。如果中國不修正這種作法的話，外交上會愈來愈孤立。

NHK晚間新聞播報完台灣鳳梨的新聞後，網路上有網友說「吃完晚餐，還有宵夜喔」。今晚11時日本TBS電視台的新聞節目News23也要報導台灣鳳梨，請到東京大學教授松田康博講評。

TBS電視台今天傍晚已在招牌新聞節目「Nst」，播出了長約10分鐘的台灣鳳梨專題，並引用中央社報導內容指出，中國禁止台灣鳳梨進口的政治目的，逼台灣統一，引起台灣群情激憤趁機拓展海外銷路，日本民眾熱烈響應，日本超市為了應付消費者洽詢，忙得不可開交。

節目中還比較了台灣及菲律賓的鳳梨，主播及來賓試吃後一致稱讚台灣鳳梨好吃，強調「真的連心都能吃」。來賓稱讚蔡總統當超級業務員，以日文推特對日宣傳，「產地直送」的用語與日本零距離。