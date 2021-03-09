中企涉違法獵人頭！3年挖角台200科技人

陸高薪挖角台半導體人才，台廠認為會持續不斷。(本報資料照片)

大陸知名半導體公司「比特大陸」跨足AI 人工智慧產業，涉未經許可在台設立公司，3年來挖走台灣 200名工程師，且直接在台設立研發中心從事研發工作；新北地檢署昨指揮新北市調處帶回在台兩間公司顏姓、黃姓負責人，及與大陸接頭曹姓、吳姓男子，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

據了解，「比特大陸」為了研發AI產業，在北京設立子公司「晶視智能」，由具科技產業背景台籍吳姓、曹姓男子擔任副董事長和董事，再由兩人與台灣方面接洽，找到顏姓、黃姓男子成立「智鈊科技」與「芯道互聯」兩間公司，替陸方在台獵人頭。

檢調昨天兵分7路搜索新北、新竹等地帶回4人，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知和員工名冊等資料；粗估智鈊與芯道2間公司3年來挖角200多人，其中不乏台灣知名上市公司台積電 、聯發科科技人才。

IC設計業者說，大陸廠商透過中間人高薪挖角台灣半導體人才情況相當常見，儘管壓力大，據有過跳槽經驗的研發人員透露，「沒想像中好」，但還是有不少人抗拒不了高薪的利誘。

業者說，台灣半導體研發人才不僅擁有豐富經驗，且語言相通，易於管理，預期大陸挖角情況將持續不斷。

調查人員說，智鈊和芯道不但是陸方出資成立，還替陸方獵人頭並在台從事研發工作，曾有上市公司發函警告芯道停止挖角行為；除涉違反兩岸人民關係條例，也不排除被挖角員工有違反營業祕密可能。

根據商業司資料，芯道互聯公司為塞席爾商，在2017年7月20日核准設立，資本額為新台幣50萬元；而智鈊則為台灣公司，核准設立日期為2018年8月24日，資本額為新台幣400萬元。

大陸挖角動作頻頻，陸委會主委邱太三日前拋出議題，希望推動修正「營業祕密法」。行政院長蘇貞昌昨天表示，「營業祕密法」保護一般商業祕密，若關係國家核心技術，例如台積電，被侵害的就可能涉及國安層次，要修改國家安全相關法令。