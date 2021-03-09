台灣12品種外流中國 3措施補洞

台灣鳳梨。本報資料照片

中國 對台下鳳梨禁令引發台灣 品種外流爭議。農委會盤點發現台灣至少有12種以上品種外流到對岸，包括鳳梨、釋迦、茶，造成損失尚無法估計。農委會9日表示，將祭出禁止侵權農產品回銷台灣、在目標市場申請品種權、增列種苗等輸出管制3措施，也不排除修法對刻意外流品種科以刑責。

不過，台灣目前禁止進口中國的農產品多達600多種，包括鳳梨等生鮮水果，即使中國生產台灣農產品，無論是否有品種權，多數本來就不能進口到台灣。

農委會副主委陳駿季表示，台灣對禽畜、種原、種苗、收穫物、技術等輸出都有管制規範，但至今只對1件農業機械類案件裁罰過，至於普通種苗，因種子體積小、容易攜帶，除非人贓俱獲才能依品種權提告。

為避免品種持續外流，陳駿季說，依照現有法規，只要在台灣有登記品種權的農產品，就可以禁止其他國家回銷到台灣；外界擔憂台灣品種外流到中國種植後賣到第三國，反造成雙方外銷競爭，農委會將在台灣主要農產品消費市場先主動申請品種權，屆時可適時對外主張權利，阻絕侵權農產品交易。

陳駿季表示，未來也會依產業發展檢討或新增植物種苗、種禽畜、水產種苗輸出管制項目。他提到，日本 草莓、葡萄先前也曾流入中國又回銷，明年起會對違法外流品種者處以刑罰，台灣若有共識，也會研議修法跟進。

針對外界質疑台方恐難以阻絕中國銷侵權農產品，陳駿季說，台灣毛豆就有類似作法，目前已在國外申請品種權，當地合作業者也會隨時注意進口品種，有異狀會協助通報，若輸入台灣就更容易處理，因為台灣對於這些品種都有所掌握。

外流品種經中國改良再外銷，是否會難以辨識及主張品種權？農委會表示，品種可透過外在特徵判斷，也能以分子標誌確認，對方改良時若沒辦法清楚交代品種來源，代表違法取得，將無法申請品種權。

農委會清查，台灣品種外流到中國的鳳梨4種、釋迦1種、茶7種，蓮霧、芒果也疑似外流，但數量尚待確認。此外，吳郭魚、草蝦、斑節蝦、石斑早期使用台灣品種，現中國已自行研發品系並建立完整技術。