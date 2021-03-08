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婚外情？綠委王定宇被爆同居黨發言人 還「假打卡」

台灣新聞組／台北9日電
民進黨立委王定宇被爆出地下情。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇被爆出地下情。（本報資料照片）

一向給人愛妻顧家形象的民進黨台南市立委王定宇，遭周刊爆料在台北與黨發言人顏若芳同居，次數頻繁，兩人時常同進同出，顏還常開車送王到立院上班及提供早餐，雙方互動儼然就像同居人。對於爆出同居風暴，兩人回應「只是分租房間」的關係。

據「鏡週刊」報導，已婚的民進黨籍台南市立委王定宇，經常留宿民進黨發言人顏若芳住處，次數頻繁，最高一周有五天留宿顏家，甚至連妻子李淑吟生日當晚，王定宇也是住在顏家。

據報導，已婚的王定宇年長顏若芳17歲，顏不僅經常親自開車送王赴立法院上班，還會貼心幫買早餐；王定宇也持有顏家的門禁卡，可以隨時隨意進出顏家，兩人互動熱絡，儼然就像是同居情侶。

民進黨發言人顏若芳。（本報資料照片）
民進黨發言人顏若芳。（本報資料照片）

對於周刊報導，王定宇表示，因顏家有多一間空房，「我分租在台北當休息處而已」、「有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳兩個房間，我分租一個」；顏若芳也同樣回應「那間房子我有分租房間給王住」。

民進黨立委王定宇與小11歲的妻子李淑吟於2002年結婚，兩人育有3個兒子，李淑吟在事業上輔佐王定宇不遺餘力，王定宇也曾在參選立委造勢晚會上，稱讚妻子是他最大的支柱。

此外，王定宇向來有在臉書打卡向鄉親們報告自己問政形成的習慣，本次被爆出地下情，打卡的真實性也備受質疑。根據周刊報導，王定宇5日上午7點14分打卡「我要開始今天的工作囉，一起加油！ 」但當時王並不在台北車站周邊，而是待與在顏若芳住處同一位置。

王定宇今天（9日）早上在臉書依然有打卡，狀態顯示，「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油」。

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