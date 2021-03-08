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蔡英文總統視導131艦隊 威海營區遷建將加快

記者丘采薇／基隆報導
蔡英文總統（右一）8日前往基隆視導「海軍131艦隊」，並登上蘭陽艦視察。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右一）8日前往基隆視導「海軍131艦隊」，並登上蘭陽艦視察。記者胡經周／攝影

蔡英文總統8日前往基隆分別視導「陸軍3支部八堵油料分庫」及「海軍131艦隊」，並登上蘭陽艦。蔡總統表示，131艦隊在平時監控共艦動態，負責東引、馬祖運補護航，當緊急災害發生時，更立即出動協助救援，責任重大。

蔡總統當場承諾威海營區遷建案將加快進行。她表示，開始動工的威海營區遷建案，先期工程已完工，後續工程，也將加快腳步進行，一定盡快讓大家有更新、更現代的裝備和營舍使用，讓131艦隊的戰力能夠更提升；去年國艦國造有很多成效，現在沱江艦已編入艦隊，一定會讓131艦隊如虎添翼。

蔡總統也期許新上任的國防部長邱國正督導海軍，確保營區整建進度，落實現有規畫專案的執行中，未來也要更加提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。

蔡總統8日先至基隆八堵營區視導「陸軍3支部八堵油料分庫」，聽取補油庫庫長顏志剛任務簡報，並至安管中心了解設施及運作模式，隨後頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的付出。結束八堵行程後，前往基隆威海營區視導「海軍131艦隊」，抵達後先聽取131艦隊長曾安國行程簡報，隨後登上蘭陽艦，視導士官兵餐廳、機艙控制室及女性官兵生活區。

國防部 蔡英文

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