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女力崛起 但台灣43%女性曾遭職場性騷擾

記者陳宛茜／台北報導
台灣現代婦女基金會公布一項調查，顯示43%受訪女性曾遭遇職場性騷擾。(Unsplash)
台灣現代婦女基金會公布一項調查，顯示43%受訪女性曾遭遇職場性騷擾。(Unsplash)

台灣女力崛起，但女性遭受職場性騷擾、跟蹤騷擾等事件層出不窮。現代婦女基金會將在三八婦女節舉行記者會公布「我們與性騷擾的距離 – 女性職場性騷擾網路大調查」，呼籲企業正視與建立平權及安全的職場環境。多家婦團也共同發布聲明，要求立法院新會期加速推動「跟蹤騷擾防制法」審查進度，讓處於被跟蹤騷擾的被害人得到完整保護，預防演變成犯罪事件。

現代婦女基金會指出，近來性騷擾事件頻傳，引發社會關注。現代婦女基金會去年職場性騷擾諮詢量占比達54%，較2017年的17%大幅提升。基金會今年初進行「我們與性騷擾的距離 – 女性職場性騷擾網路大調查」，調查結果顯示43%受訪女性曾遭遇職場性騷擾，其中高達87.3%被害受訪者的公司並不知悉或未採取立即糾正及補救措施，顯見企業並未善盡雇主責任。

包括勵馨、婦援會、婦女新知等多個婦團，於6日共同發出聲明，希望立法院本會期積極審議、三讀通過「跟蹤騷擾防制法」。聲明表示，台灣在這方面的法制作為，遠遠落後美日等國30年。過去6年來，婦團與多位專家學者共同研擬民間團體共識版「跟蹤騷擾防制法」草案，參考國外法制案例，設置「警告命令」及「防制令」制度， 以補救並預防被害人再次遭跟蹤騷擾，希望立法院能立定跟蹤騷擾防制專法，提供被害人周延保障。

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