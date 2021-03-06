台新冠肺炎死亡增1例 60歲緬甸台商搶救無效

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，台灣新增1例確定病例死亡。(圖／指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 今日公布，國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼 及菲律賓入境；另新增1例確定病例死亡，為案935，讓陳時中直呼遺憾。

陳時中表示，7名個案皆為男性漁工，其中2人為印尼籍(案962、963)，5人為菲律賓籍(案964、965、966、967、968)，年齡介於20多歲至40多歲，今(2021)年2月19日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至集中檢疫所檢疫。

7人於3月4日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於7名個案入境至今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中指出，新增死亡個案為案935，本國籍60多歲男性，有糖尿病及高血壓 病史，去年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院。

陳時中說，其後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。個案住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於5日病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計177227例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含174887例排除)，其中967例確診，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、932人解除隔離、25人住院隔離中。