治水無策？台官署求助媽祖 竟託顏清標祈雨

水情嚴峻，南部最大的曾文水庫蓄水量再下探，上游的嘉義大埔情人公園附近的庫區已乾涸龜裂，近年來罕見。(記者劉學聖／攝影)

水情拉警報，去年10月由農田水利會改制為官署的農田水利署主動請託大甲鎮瀾宮，明天將合辦祈雨法會，向有「雨水媽」之稱的大甲媽祖祈求天降甘霖。鎮瀾宮董事長顏清標說，這是他任內第一次祈雨，老實說沒把握會不會下雨。祈雨者必須茹素、穿白衣，盼感動老天降雨，前天開放報名到昨天下午，已有兩千多人要參加祈雨儀式。

祈雨儀式自古都由帝王、總統或地方父母官舉行，農田水利署這次主動請託鎮瀾宮辦祈雨儀式相當罕見，除農水署台中、南投管理處長都會出席外，是否迎來更高層官員，尚未確定，但這場祈雨活動儼然成為地方大事。

鎮瀾宮出手 上次距今58年

顏清標說，缺水關係到農民生計，「沒雨水，農民會活不下去」，他一直有在媽祖婆面前祈求，沒想到這次農水署會主動找上門；他坦言任內沒有祈雨的經驗，「老實說，第一次求不知道會不會下雨？」但農民有需要，鎮瀾宮就會出手幫忙。

農水署台中管理處長陳榮福說，地方人士擔憂再不下雨會嚴重影響農田灌溉，期盼可以辦理祈雨法會。台中宮廟很多，但大甲媽有「雨水媽」之稱，且歷來有十餘次的祈雨紀錄，尤其1963年大甲媽化解乾旱相當靈驗，因此在2月底決定尋求鎮瀾宮幫忙。

據了解，為了這次祈雨法會，廟方擲筊請示大甲媽，一次就擲出聖筊同意，原計畫要在廟裡設香案辦理，經向媽祖請示，最後移至廟外廣場舉辦。

經部：工業區可鑿井取水

負責全台水資源調配的經濟部水利署副署長王藝峰表示，根據中央氣象局資料，今年5月前的雨量是「正常偏少」，近日春天鋒面應會一波接一波報到，接下來的水情，水利署不悲觀，但也會盡力調度水源。

經濟部長王美花昨天表示，旱災指揮中心決議，新竹、苗栗、台中全天減壓供水；非工業用戶節水率從10%提高到20%。在旱災期間，科學園區或工業區裡可以鑿井取水，並盡量節水調度。

蘇煥智：農水署做了什麼

對於官員祈雨，前台南縣長蘇煥智表示，在科技時代，祈雨對管理水資源的單位來說，是最不好的示範；以這次乾旱為例，政府直接要求停灌，把水留給工業用水，政府卻從未要求工業用水大戶要負回收水再利用的責任，特別是剛改制的農水署長，更要摸著自己良心自問，為治理灌溉用水和農民用水權益做了什麼？

蘇煥智說，當初水利會改制，把農民的水權拿走了，如今每次缺水就砸錢休耕，補貼的並非農民，全民補貼的是工業財團。